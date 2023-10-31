استخدام العملات المشفرة للتحويلات والمدفوعات شائع بين المستثمرين الإماراتيين: استطلاع

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - في حين أنَّ استخدام العملات المشفرة كأصول استثمارية ما يزال حالةَ الاستخدام الأكثر شيوعاً لفئة الأصول الجديدة، فإنَّ المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة يُبدون أيضاً اهتماماً شديداً بالأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بخلاف التداول والتحصيص.

لقد أظهر حائزو العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة "شهيةً قوية للتحويلات والمعاملات اليومية والمشتريات"، ما يشير إلى زيادة دمج العملات المشفرة في النظام المالي للبلاد، حسبما كشف استطلاعٌ جديد من بورصة العملات المشفرة ’كو كوين‘ (KuCoin).

إلى جانب 55٪ من المستجيبين الذين أبلغوا عن استخدام العملات المشفرة كأداة استثمارية، يرى نحو 40٪ من المستجيبين أنَّ الأصلَ وسيلةٌ لتحويل الأموال دولياً بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. كما وجد العددُ نفسُه من المشاركين في الاستطلاع (40٪) أنَّ الاستخدامَ العمليَّ للأصول المشفَّرة لدفع ثمن السلع والخدمات أمرٌ جاذب، حيث إنَّ 36٪ منهم منفتحون على استخدام بطاقات العملات المشفرة للمشتريات اليومية.

حالات استخدام العملات المشفرة المختلفة تكتسب زخماً من حائزي العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة. المصدر: KuCoin

وجد الاستطلاعُ أيضاً أنَّ بعضَ مستخدمي العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة على استعدادٍ "لتبنِّي الأصول الرقمية" في حياتهم الشخصية، حيث يهتمُّ 20٪ من المستجيبين بإهداء الأصول المشفرة، في حين أنَّ 17٪ منهم حريصون على تلقِّي الرواتب ودفعها بالعملات المشفرة. كما وجد الاستطلاع أنَّ بعضَ حاملي العملات المشفرة منفتحون على فكرة استخدام العملات المشفرة للتبرعات الخيرية (13٪) والحوكمة والتصويت (9٪)، فقد قال التقرير:

"يشير هذا الاعتماد المتزايد إلى انتقال العملات المشفرة من أصول المضاربة إلى الأدوات العملية في الإمارات العربية المتحدة... كما أنَّ [النتائج الأخرى تؤكد] اعترافَ دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانات البلوك تشين في تعزيز الشفافية والأمن والكفاءة في الأنشطة الخيرية والعمليات الديمقراطية".

أضاف الاستطلاع أيضاً أنَّ "اهتمامات العملات المشفرة المتنوعة هذه لا تعكس وجهات النظر المالية المتطورة فحسب، بل تشير أيضاً إلى قبولٍ أوسع لدور تكنولوجيا البلوكتشين في مختلف جوانب الحياة في الإمارات العربية المتحدة".

من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدَّرت دولةُ الإمارات العربية المتحدة في كثيرٍ من الأحيان عناوينَ الصُّحف في العالم اللامركزي. ففي عام 2018، أطلقت الحكومةُ استراتيجية الإمارات للبلوك تشين، والتي تهدف إلى إجراء 50٪ من المعاملات الحكومية على شبكة البلوك تشين بحلول عام 2021.

كما قدَّم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إطاراً تنظيمياً شاملاً للأصول الافتراضية في عام 2018، وحذت حذوه سلطةُ دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عام 2022.

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لقد أسهم النهجُ الاستباقيُّ للبلاد تجاهَ التكنولوجيا المتقدِّمة في الاهتمام المتزايد بالابتكار في مجال العملات المشفرة بين المستثمرين الإماراتيين. فوفقاً للاستطلاع، أعربَ 62٪ من المستجيبين عن حماسهم لدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية البلوك تشين.

الاتجاهات في الابتكار في مجال العملات المشفرة. المصدر: KuCoin

من ناحية أُخرى، حظيت حلولُ الهوية القائمة على البلوك تشين (32٪) وحلولُ تتبُّع سلسلة التوريد (29٪) باهتمامٍ كبير، حيث قال بعض المشاركين في الاستطلاع إنَّهم يفضِّلون الاستثمارَ في هذه المشروعات.

تظلُّ البيتكوين (BTC) العملةَ المشفَّرةَ المفضَّلة للمستثمرين الإماراتيين (72٪)، تليها الإيثيريوم (52٪) والعملات المستقرة (45٪).

والجدير بالذكر أنَّ أحدث تقريرٍ استطلاعيٍّ أجرته كو كوين استطلعَ آراءَ 383 مستثمراً في مجال العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة عبر منصة التواصل الاجتماعي ’X‘ (تويتر سابقاً) بين 28 سبتمبر و16 أكتوبر. علماً بأنَّ ما يزيد عن نصف المستجيبين يستثمرون في العملات المشفرة منذ مدَّة تتراوح بين عامٍ وما يزيد عن ثلاثة أعوام.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره