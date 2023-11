'سيركل' ستتخلص تدريجياً من حسابات المستهلكين وتُبقي فقط على الحسابات المؤسسية والتجارية

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:18 صباحاً - ستقوم شركة سيركل" بإغلاق حسابات المستهلكين من الأفراد في 30 نوفمبر، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها عملاء "سيركل" في 31 أكتوبر. وفي رسالة بريدٍ إلكتروني مُوجهة إلى كوينتيليغراف، أكد مُصدّر العملات المستقرة أنه سيغلق الحسابات الفردية، ولكنّه سيبقي على الحسابات المؤسسية والتجارية.

في صباح يوم 31 أكتوبر،

Circle cracking down? pic.twitter.com/KwvX9sz0xp

العملات المشفرة "Evanss6" صورةً على منصة X (تويتر سابقاً)، لبريدٍ إلكتروني يُزعم أن جميع عملاء "سيركل" تلقوه. وقد نصّ البريد الإلكتروني على أنه سيتم إغلاق الحسابات الفردية "كجزء من المراجعة الاستراتيجية لشركة سيركل". كما قيل للعميل إن "عمليات التحويل والسك" لن تكون مدعومة بعد الآن وأن الحساب سيتم إغلاقه في 30 نوفمبر.

ومن خلال بريدٍ إلكتروني أُرسل إلى كوينتيليغراف، أكد ممثل "سيركل" أنه يتم في الوقت الحالي إغلاق الحسابات الفردية، والإبقاء فقط على حسابات الشركات والمؤسسات.

على منصة X، حاول بعض مستخدمي العملات المشفرة التكهّن بالأسباب التي دفعت سيركل للقيام بذلك. وقد توقّع الباحث المُتخصص في صناعة العملات المشفرة، آدم كوكران، أن احتياطيات سيركل يتم استنزافها من خلال "شبكة من الحسابات الفردية" التي تعمل كوسطاء لغسل الأموال، ولهذا السبب، بدأت الشركة بإغلاق تلك الحسابات.

"strategic review" sounds very much like a cost-cutting/ restructuring exercise