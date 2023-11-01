صناديق العملات المشفرة تشهد أكبر تدفقات داخلة أسبوعية فيما يزيد عن عام: كوين شيرز

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:18 صباحاً - شهدت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) للعملات المشفرة أكبرَ تدفقاتها الداخلة الأسبوعية فيما يزيد عن عام، وفقاً لتقرير صدر في 30 أكتوبر من منصة إدارة الأصول ’كوين شيرز‘ (CoinShares). حسبما جاء في التقرير، بلغت التدفُّقات الداخلة 326 مليون دولار للأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، متجاوزةً مبلغَ 66 مليون دولار المسجَّل خلال الأسبوع السابق.

والجدير بالذكر أنَّ المنتجات المتداولة في البورصةِ صناديقٌ استثماريةٌ صُمِّمت أوراقُها النقديةُ أو أسهمها لتتبُّع سعر أصلٍ معيَّن. وفي حالة المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة، فإنها عادة ما تتبَّع سعرَ العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH). يُفضِّل بعض المستثمرين التعرُّضَ لأسعار العملات المشفرة عبر الصناديق بدلاً من الاحتفاظ بهذه الأصول بأنفسهم، حيث يمكن الاحتفاظ بأسهم هذه الصناديق في حساب وساطة تقليدي.

أمَّا "التدفُّق الداخل" للمنتجات المتداولة في البورصة فيحدثُ عندما يرتفع سعر الصندوق بشكل أسرع من الأصل الأساسي، ما يجعل الصندوق يشتري الأصل؛ يُنظر إلى هذا عموماً على أنَّه حالةٌ صعودية للأصل الأساسي. على النقيض من ذلك، يحدث "التدفق الخارجي" عندما يضطر الصندوق إلى بيع الأصل لأنَّ أسعار أوراقه النقدية أو أسهمه تنخفض بالنسبة إلى هدفها، والذي عادة ما يُنظر إليه على أنه حالة هبوطية.

وفقاً لتقرير (CoinShares)، بلغت التدفقات الداخلة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 326 مليون دولار، حيث كان هذا أعلى مستوى منذ يوليو 2022، قبل 15 شهراً. كما كان هذا الأسبوع الخامس على التوالي للتدفقات الداخلة للمنتجات المتداولة في البورصة.

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التدفقات الداخلة الأسبوعية لصناديق العملات المشفرة في عام 2023 حتى 27 أكتوبر. المصدر: CoinShares

وفقاً لتقرير (CoinShares)، يمكن أن يكون أحدُ التفسيرات المحتملة للارتفاع المفاجئ في التدفقات الداخلة متمثِّلاً في "التفاؤل المتزايد من المستثمرين بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستعد للموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة"، والذي يشير إلى احتمالية توقُّع تدفقات داخلة إلى الصناديق التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بعد الموافقة.

بالرغم من الزيادة الحادة في التدفقات الداخلة، فإنَّ هذا الأسبوع يمثِّل فقط الزيادة الأكبر الـ 21 المسجَّلة على الإطلاق، حسبما ذكرت كوين شيرز. علماً بأنَّ أكبر التدفقات الداخلة الأسبوعية في الأسبوع الماضي كانت من نصيب المنتجات المتداولة في البورصة للبيتكوين، والتي تمثل 90٪ من الإجمالي. كما استفادت عملة سولانا (SOL) من الروح المتفائلة التي سادت السوق، حيث شهدت 24 مليون دولار من التدفقات الداخلة. ومع ذلك، ذهبت صناديق الإيثيريوم في الاتجاه المعاكس، حيث عانت تدفُّقاتٍ خارجية بقيمة 6 ملايين دولار.

بالرغم من تقديم العديد من الطلبات على مر السنين، لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد على منتَج متداول في البورصة للبيتكوين الفوري. مع العلم بأنَّ ’فان إيك‘ (Van Eck) عدَّلت طلبَها في 19 أكتوبر، على الأرجح للامتثال لمخاوف الوكالة، في حين اجتمعت ’هاشديكس‘ (Hashdex) أيضاً مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في 25 أكتوبر في محاولة للحصول على الموافقة على طلب إطلاق منتَجٍ متداول في البورصة للبيتكوين الفوري.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره