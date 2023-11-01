البيتكوين تهيمن على التدفقات المؤسساتية تزامنا مع الارتفاع الأخير: التفاصيل هنا

تشهد عملة البيتكوين تحكم متميز في سوق الاستثمار المؤسساتي، خاصة بعد ارتفاع أسعارها الملحوظ في الآونة الأخيرة.

وفقا لأحدث تقرير تدفق أموال صناديق الأصول الرقمية الأسبوعية من CoinShares، كان هناك تدفقات استثمار متجددة في منتجات الأصول الرقمية، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الاستثمارات 326 مليون دولار، مما يعد الأعلى منذ يوليو 2022.

تفاؤل المستثمرين تجاه البيتكوين لا يزال قويا، خاصة مع توقعات الموافقة المحتملة على إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETF).

هذا التفاؤل المستمر يمكن أن يكون دافع قوي وراء هذه التدفقات الكبيرة، حيث تسيطر البيتكوين على نسبة 90% من التدفقات الإجمالية والبالغة 296 مليون دولار.

فيما يتعلق بالعملات الرقمية الأخرى، حافظت سولانا على مكانتها في الصدارة بتدفقات استثمارية بلغت 24 مليون دولار، مما يعكس التقدير المتزايد لهذه العملة كواحدة من الخيارات المفضلة بين العملات الرقمية البديلة.

من الجدير بالذكر أيضا أن هذه الاستثمارات جاءت من أسواق ومناطق جغرافية مختلفة حيث شوهد تدفق استثماري كبير من دول مثل كندا وألمانيا وسويسرا، بينما حافظت الأسواق الآسيوية على وتيرة استثمار قوية.

يشير المحللون إلى أن البيتكوين، إذا استطاعت أن تخترق وتحافظ على سعر يتجاوز المستوى 40,000 دولار، فقد تشهد تحول إستراتيجي قد يعزز مكانتها كأحد أصول الاستثمار الرئيسية المشابهة للذهب.

هذا التحول المحتمل يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم كبيرة في استراتيجيات الاستثمار والنظرة التنظيمية نحو البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في المستقبل القريب.

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