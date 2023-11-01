شهادة الاحتياطيات الأخيرة لـ 'تيثر' تظهرُ انخفاضاً بالقروض المضمونة وتشير إلى وصول النقد والنقد المكافئ إلى 86%

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:51 صباحاً - تضمنت الاحتياطيات الخاصة بمصدّر العملات المستقرة، تيثر، ما يقرب من 86٪ من النقد والنقد المكافئ، في الثلاثين من سبتمبر، وفقاً لتقريرٍ جديدٍ صادر عن شركة المحاسبة "BDO". وتعدّ هذه النسبة المئوية أعلى نسبة على الإطلاق من النقد المكافئ خلال مسيرة الشركة.

وفقاً للتقرير، توجد لدى الشركة احتياطيات بقيمة 56.6 مليار دولار على هيئة سندات من الخزانة الأمريكية مع تاريخِ استحقاق أقل من 90 يوماً. وفي الوقت نفسه، احتفظت الشركة بمبلغ 8.8 مليار دولار أخرى على هيئة اتفاقيات إعادة الشراء.

كما كان هناك أيضاً 8.2 مليار دولار في صناديق سوق المال الأمريكية، والتي تم تخزينها بنسبة 1:1 لكل ورقة نقدية، إلى جانب 292 مليون دولار على هيئة أوراق نقدية وودائع مصرفية.

وإضافةً إلى ذلك، تضمنت الاحتياطيات 65 مليون دولار أخرى على هيئة سندات تعود إلى خزانات دول أخرى غير الولايات المتحدة.

بلغ إجمالي النقد والنقد المكافئ حوالي 74 مليار دولار، وهو ما يمثل 85.73 ٪ من إجمالي احتياطيات "تيثر" البالغة 86.4 مليار دولار.

كما يُظهر التقرير أن تيثر قللت من اعتمادها على القروض المضمونة كوسيلة لزيادة الإيرادات، حيث تُشكل القروض المضمونة الآن ما قيمته 5.1 مليار دولار فقط من احتياطيات عملة USDT، وهو ما يقلّ بنحو 336 مليون دولار عما أظهره التقرير السابق.

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تعرضت تيثر لانتقاداتٍ عديدة في سبتمبر لاستمرارها في تقديم قروضٍ مضمونة بعد أن ذكرت سابقاً أنها ستتخلص من هذه القروض.

وفي منشورٍ مدونةٍ ذو صلة، توقعت تيثر انخفاضاً إضافياً في تلك القروض بحلول نهاية يوم 31 أكتوبر، حيث سيتم تصفية 1.1 مليار دولار إضافية من القروض بحلول هذا التاريخ، وعند هذه النقطة لن يتبقى سوى 900 مليون دولار من القروض كجزء من الاحتياطيات.

تنشر شركة "BDO" شهادات الاحتياطيات الربع سنوية العائدة لـ "تيثر" بعد مرور شهرٍ من نهاية الربع المُشار إليه في التقرير. وتدعي تيثر أنها تعمل حالياً على نظامٍ قادرٍ على تقديم تقارير في الوقت الفعلي في عام 2024.

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