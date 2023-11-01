محامو سام بانكمان فريد يقترحون تغييرات على تعليمات هيئة المحلفين للقاضي

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:51 صباحاً - كتب المحامون الذين يمثلون الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’FTX‘ ، سام بانكمان فريد، خطاباً آخر إلى القاضي الذي يرأس الجلسة، حيث يطلبون فيه إجراء تغييرات على تعليمات هيئة المحلفين. وفي الخطاب الموجَّه إلى القاضي لويس كابلان، طلب محامو الدفاع أن تنظر هيئة المحلفين في دور القانون الإنجليزي في تنظيم شروط خدمة ’FTX‘.

كما يدعو الاقتراحُ المحلَّفين الإثني عشر في القضية إلى اعتبار أنَّه لكي يحدث الاختلاس، يجب أن تكون ثمَّة ثقةٌ أو علاقةٌ ائتمانية أو علاقة مماثلة بين ’FTX‘ وعملائها. ومع ذلك، أوضحت شروطُ خدمة الشركة أنَّه لا توجد علاقة بين الطرفين.

وقد نصَّ اقتراح محامي الدفاع على ما يلي:

“Under English law, the Terms of Service do not create a trust relationship or similar fiduciary relationship between FTX and its customers. Nor, under English law, do any representations made after a customer agreed to the Terms of Service create a trust relationship or similar fiduciary relationship.“

"بموجب القانون الإنجليزي، لا تُنشئ شروطُ الخدمة علاقةَ ثقة أو علاقةً ائتمانية مماثلة بين ’FTX‘ وعملائها. كما لا تؤدي أيُّ إقراراتٍ يجري تقديمها بعد موافقة العميل على شروط الخدمة، بموجب القانون الإنجليزي، إلى إنشاء علاقةِ ثقةٍ أو علاقةٍ ائتمانية مماثلة."

أضاف المحامون أيضاً أنَّه "إذا كان الشخص يتوقع أو يفهم أو يعتقد بشكل ذاتي أنَّه ثمَّة ثقةٌ أو علاقة ائتمانية أو علاقة مماثلة، فلا يعني ذلك نشوءَ مثل هذه العلاقة".

استشهد فريق الدفاع أيضاً بعدَّة أمثلة لقضايا أخرى من المملكة المتحدة في محاولة أخيرة لإصدار حكم ببراءة موكلهم.

مقالات ذات صلة: تقرير: سام بانكمان فرايد ينفي معرفته بنقل ودائع 'FTX' إلى 'نورث دايمنشن'

لقد قدَّم محامو بانكمان فريد عدَّة طلبات إلى القاضي منذ بداية القضية، بما في ذلك العديد من طلبات الكفالة المبكرة قبل المحاكمة، مشيرين إلى غياب وسائل راحة كافية للتحضير، ولكن قوبلت معظم الطلبات بالرفض.

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’FTX‘ حالياً تهماً متعدِّدة بالاحتيال واختلاس أموال العملاء لتمويل نفقاته الشخصية. لكنَّ بانكمان فريد، نفى طوال محاكمته إساءةَ استخدام الأموال، وادَّعى أنَّه لم يحتل على عملائه. علماً بأنَّه في السابق، اتًّهم بانكمان فريد أيضاً بالتلاعب بالشهود.

مقالات ذات صلة: سام بانكمان فرايد يجيب عن أسئلة حول تبرعاته السياسية في قاعة المحكمة

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره