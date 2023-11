محامو سام بانكمان فريد يقترحون تغييرات على تعليمات هيئة المحلفين للقاضي

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:51 صباحاً - كتب المحامون الذين يمثلون الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’FTX‘ ، سام بانكمان فريد، خطاباً آخر إلى القاضي الذي يرأس الجلسة، حيث يطلبون فيه إجراء تغييرات على تعليمات هيئة المحلفين. وفي الخطاب الموجَّه إلى القاضي لويس كابلان، طلب محامو الدفاع أن تنظر هيئة المحلفين في دور القانون الإنجليزي في تنظيم شروط خدمة ’FTX‘.

كما يدعو الاقتراحُ المحلَّفين الإثني عشر في القضية إلى اعتبار أنَّه لكي يحدث الاختلاس، يجب أن تكون ثمَّة ثقةٌ أو علاقةٌ ائتمانية أو علاقة مماثلة بين ’FTX‘ وعملائها. ومع ذلك، أوضحت شروطُ خدمة الشركة أنَّه لا توجد علاقة بين الطرفين.

وقد نصَّ اقتراح محامي الدفاع على ما يلي:

“Under English law, the Terms of Service do not create a trust relationship or similar fiduciary relationship between FTX and its customers. Nor, under English law, do any representations made after a customer agreed to the Terms of Service create a trust relationship or similar fiduciary relationship.“