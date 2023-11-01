محاكمة سام بانكمان فرايد الجنائية تصل إلى المرافعات الختامية

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:26 صباحاً -

[So - looks like closing arguments tomorrow morning]

Jury entering!

Judge Kaplan: Ladies and gentlemen, evidence is closed. I'll see you back at 9:30 tomorrow. But don't leave yet. One more sidebar. — Inner City Press (@innercitypress) October 31, 2023

المحاكمة الجنائية الجارية لمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد "SBF"، إلى المرافعات الختامية في 1 نوفمبر.

في اليوم الخامس عشر من محاكمة SBF، رفض القاضي "لويس كابلان" طلب محامي الدفاع الرئيسي "مارك كوهين" بالبراءة. وبدلاً من ذلك، ستنتقل القضية إلى المرافعات الختامية من كلا الجانبين في الأول من نوفمبر، الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي (1:30 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق).

كما رفض المحامون من كلا الجانبين استدعاء أي شهود آخرين، وسيتم إنهاء النظر بالأدلة المُكتشفة.

أقر "SBF" ببراءته من تهم الاحتيال السبع المتعلقة بانهيار البورصة، ولكن من المتوقع أن يواجه خمس تهم أخرى في المحاكمة الثانية، التي من المقرر أن تبدأ في مارس 2024.

ومن بين التهم الجنائية المُتوقعة لبانكمتن فرايد، رشوته المزعومة لمسؤولٍ حكوميٍّ صيني، والتي بلغت قيمتها 150 مليون دولار.

أثناء التحقيقات، قدّمت المدعية العامة "دانييل ساسون" وثائق وتغريدات ورسائل مؤسسية تشيرُ إلى أن المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة قد سرق ما قيمته 8 مليارات دولار من ودائع عملاء "FTX" لتمويل سلسلةٍ من الصفقات المحفوفة بالمخاطر من خلال صندوق التحوط الخاص به، ألاميدا ريسيرش.

وقد دافع "SBF" عن نفسه ضد هذه الادعاءات قائلاً إن مثل هذه الإجراءات لا تُعد احتيالاً. كما ادعى" SBF" أيضاً أن ما قام به كان مجرد إجراءٍ ضروريٍّ "لإدارة المخاطر" في صندوق ألاميدا، وأن العملية كانت تتماشى مع سياسات الشركة.

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أقر جميع موظفي FTX الرئيسيين، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في FTX، غاري وانغ، والرئيس السابق لقسم الهندسة في FTX، نيشاد سينغ، بالذنب في التهم المتعلقة بانهيار البورصة في نوفمبر الماضي، ويتعاونون حالياً مع الحكومة الأمريكية في شهاداتهم ضد SBF. وفي حالة إدانته، سيواجه "بانكمان فرايد" عقوبة بالسجن قد تصل لمدة 115 عاماً.

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