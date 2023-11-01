سيارات الأجرة المدعَّمة بالذكاء الاصطناعي تزين طُرق دولة الإمارات في الشهرين المقبلين: تقرير

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:26 صباحاً - أفادت وسائل الإعلام المحلية في 31 أكتوبر بأنَّ الذراع الإماراتية لشركة هيونداي الشهيرة لصناعة السيارات ستطلق سيارات أجرة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجهَّزة بميزات متقدمة أخرى في الشهرين المقبلين.

ذكرت خليج تايمز أنَّ ’سيارة الأجرة الذكية المدعَّمة بالذكاء الاصطناعي من هيونداي‘ (Hyundai AI Smart Taxi) سيارةٌ هجينة من سلسلة سوناتا باللون الفضي تنضم إلى سيارات الأجرة العامة في أبوظبي ومزوَّدة بنظام مراقبة داخلي ونظام تحسين المسار وخدمات البث وغيرها من الميزات الفريدة.

وفقاً للتقرير، تُجري هيونداي الإمارات العربية المتحدة مناقشات مع مشغِّلي القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مركز النقل المتكامل في العاصمة الإماراتية (ITC) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، من أجل التكامل والشراكات المحتملة.

هيونداي تكشف عن سيارة الأجرة الذكية في قمة مدينة أبو ظبي الذكية. المصدر: خليج تايمز

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بحسب ما ورد، قال مدير هيونداي الإمارات العربية المتحدة، سليمان الزبن، إنَّ السيارة الذكية هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستحقِّق حقبةً جديدة في الذكاء الاصطناعي والسلامة والأمن في البلاد.

تأتي كلُّ سيارةِ أجرة مع أربع كاميرات مدعَّمة بالذكاء الاصطناعي تكتشفُ يقظةَ السائق ووقتَ ردِّ الفعل ومؤشرات السلامة الأخرى لضمان سلامة الركاب.

كما يستخدم المنتَج الجديد الحوسبةَ الطرفية لتحسين أوقات الاستجابة وتوفير عرض النطاق الترددي، فضلاً عن المعدات التقنية داخل السيارة القادرة على جمع البيانات الحية للمراقبة عن بعد لاتخاذ تدابير السلامة المناسبة. تشمل الميزات أيضاً خاصية اكتشاف المفقودات، حيث يمكنها تحديد العناصر التي يتركها الركاب داخل السيارة وإرسال البيانات إلى مركز التحكُّم وإخطار السائق قبل نزوله.

ثمَّة أيضاً لوحة تحكُّم ومراقبة تساعد في التحكم في عمل السائقين وتتبُّع مؤشرات كفاءة التشغيل وتجنُّب أيِّ سوءِ استخدامٍ للمركبة.

بدأت العديد من الكيانات مسبقاً في استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة على الطرق، وتوظيف التطورات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتجنب الاصطدام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف النقاط العمياء، من بين أمور أخرى.

ففي المؤتمر التقني جيتكس 2023 في دبي، كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن مركبة متخصِّصة مجهَّزة بكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء راكبي دراجات التوصيل في الإمارة والوصول إليه.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره