منصة Bittrex تحصل على موافقة المحكمة لتصفية أصولها وتقليص عملياتها في الولايات المتحدة

في خطوة هامة وحاسمة، حصلت منصة تداول العملات الرقمية “Bittrex” على موافقة من محكمة الإفلاس الأمريكية لتقليص عملياتها وتصفية أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا القرار جاء كنتيجة للمصاعب التي واجهتها الشركة بسبب اللوائح غير المحددة والقضايا القانونية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

أعطت المحكمة الضوء الأخضر لـ “Bittrex” لإغلاق أبوابها أمام عملائها في الولايات المتحدة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات عبر فرعها الدولي “Bittrex Global” الذي يقع مقره في “ليختنشتاين”، والذي سيواصل خدمة العملاء في مناطق قضائية أخرى حول العالم.

قرار المحكمة جاء بناء على المشاكل التي واجهتها الشركة بسبب قضية قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حيث قدمت الهيئة دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بانتهاك قوانين الأوراق المالية.

في إطار استجابتها لهذه التحديات، قدمت “Bittrex” طلبا للإفلاس بموجب الفصل 11، مع تشجيع العملاء على سحب أموالهم من المنصة.

كما تقدمت الشركة، في محاولة لحل القضية، بتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بقيمة 24 مليون دولار كتعويض عن الانتهاكات المزعومة.

بالرغم من التحديات التي واجهتها “Bittrex” في الولايات المتحدة، تبقى الشركة الدولية، “Bittrex Global”، نشطة وتواصل في تقديم خدماتها للعملاء في أسواق أخرى حول العالم، ما يظهر استمرارية العمليات على الساحة الدولية بالرغم من التحديات على الساحة الأمريكية.

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