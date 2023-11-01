منصة تداول العملات الرقمية OKX تقدم تقريرها الشهري رقم 12 حول اثبات الاحتياطي

في تقدم مُستمر نحو تحقيق المزيد من الشفافية والعمل بنزاهة، أصدرت شركة OKX التقرير 12 لإثبات الاحتياطي (Proof of Reserves – PoR)، وهو تقرير يشكل خطوة مهمة في تسليط الضوء على صحة المنصة من الناحية المالية والتزامها تجاه المستخدمين.

شركة OKX، المُسجلة في السيشيل، كشفت عن وجود ضمانات تقدر بحوالي 12.5 مليار دولار، مما يُظهر قوة واستقرار أموال المستخدمين والأصول المُدعومة.

التقرير يُعتبر إنجاز يُظهر التزام OKX المُستمر تجاه تعزيز الثقة والشفافية، حيث شمل الاحتياطي في الشركة 22 أصل رقمي رئيسي بما في ذلك الايثيريوم والبيتكوين والتيثر.

أكد التقرير على أن المنصة قد حافظت باستمرار على نسبة احتياطي تزيد على 100% عبر جميع هذه الأصول لمدة 12 شهر متواصلة.

من خلال تفصيل أحدث الأرقام، يُظهر التقرير كيف استطاعت OKX من تحقيق نسبة احتياطي بلغ 103% للأصول الرئيسية الثلاثة والتي تُشمل الايثيريوم والبيتكوين والتيثر.

وقد تناول التقرير تحليل للتقلبات التي شهدها حجم الأصول المحتفظ بها، مثل تسجيل انخفاض بنسبة 4.49% في حيازات البيتكوين، وزيادة بنسبة 3.5% في حيازات الإيثيريوم.

“حيدر رفيق”، كبير مسؤولي التسويق في OKX، عبر عن فخره البالغ للإنجازات التي تم تحقيقها، مُشددا على أهمية الشفافية والتحسين المستمر من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل تقنية “المعرفة الصفرية”.

التقرير ألقى الضوء أيضا على تحديات السوق الحالية، حيث سُجل انخفاض في حجم التداول في منصات التداول المركزية بشكل عام، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار التطوير والابتكار في هذا المجال لضمان تقديم خدمات مُتميزة وفعالة للمستخدمين.

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