هجوم سيبراني يسلب بوت في التلغرام أصول رقمية بقيمة 640,000 دولار

تعرض “Unibot”، وهو بوت يقدم دردشة قائمة على الذكاء الصناعي (Chatbot) تعمل عبر تطبيق المراسلة التلغرام، لهجوم سيبراني مكلف، حيث فقد البوت عملات رقمية بقيمة حوالي 640,000 دولار.

يُعتقد أن الهجوم ناجم عن استغلال ثغرة أمنية في عقد جديد تم نشره مؤخرا.

الفريق الفني وراء “Unibot” حاليا في مرحلة التحقيق في الواقعة ومن المتوقع أن يصدر تصريح مفصل قريبا حول السبب وراء هذا الاختراق.

وفقا للتقارير المقدمة من “PeckShield”، فإن المهاجم تمكن من نقل العملات الرقمية المسروقة إلى “Uniswap” ومن ثم إلى خلاط العملات المشفرة، “Tornado Cash”.

قدمت منصة “Lookonchain” نصائح عاجلة لـ “Unibot” وحثتها على ضرورة نقل الأموال إلى محافظ أخرى أو إلغاء الموافقات على العقد بأسرع وقت ممكن لمنع حدوث المزيد من الخسائر.

وفي السياق نفسه، أكدت “Unibot” أنه تم استغلال الموافقة من قبل جهاز توجيه جديد وأنها قد أوقفته مؤقتا لمعالجة واحتواء المشكلة.

وأعلنت الشركة أيضا أن جميع الأموال التي قد تكون قد فُقدت نتيجة لهذا الخلل سيتم تعويضها، مؤكدة في الوقت ذاته أن مفاتيح المستخدمين والمحافظ لا زالت في حالة أمنية جيدة.

وفي سياق آخر، تم الإبلاغ عن فقدان عملات رقمية بقيمة تقارب 332 مليون دولار في سبتمبر الأخير نتيجة لعمليات الاختراق والاحتيال واستغلال الثغرات الأمنية، حسبما أفادت شركة “CertiK”، المتخصصة في أمن البلوكشين.

الجدير بالذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام قليلة من حادث مشابه استهدفت “Maestrobots”، وهي مجموعة من الروبوتات المتخصصة في العملات المشفرة تعمل على تطبيق التلغرام، حيث استهدف المهاجمون كود توجيه يعمل على شبكة الايثيريوم وتمكنوا من سحب 280 ايثيريوم تقدر بحوالي 485,000 دولار.

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