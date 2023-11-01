تعافي سعر XRP تزامنا مع زيادة نشاط حيتان الريبل

تشهد العملة الرقمية XRP تعافي ملحوظ في السوق بعد فترة من التقلبات الشديدة، حيث تظهر البيانات عن وجود مشاعر إيجابية تجاه العملة.

يصاحب تعافي سعر العملة زيادة في نشاط المستثمرين الكبار، المعروفين بـ “الحيتان”، والذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملة الرقمية XRP.

بعد موجة من الانخفاضات والتقلبات التي مرت بها عملة XRP في منتصف أغسطس.

تظهر بيانات “Santiment” الأخيرة أدلة على تحسن واضح في أداء العملة.

يتضح من البيانات رؤية تعافي سعر العملة، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 0.60 دولار للمرة الأولى منذ انخفاضها في 16 أغسطس.

يأتي تعافي العملة بالتوازي مع زيادة في نشاط المستثمرين الكبار، أو ما يُعرف بـ “الحيتان”، الذين يملكون أعدادا كبيرة من العملة، حيث أظهرت البيانات أن هناك ارتفاع في عدد المحافظ التي تحتوي على 10,000 XRP فأكثر، وهو ما يُظهر زيادة في الثقة والاستثمارات الاستراتيجية من قبل المستثمرين في السوق.

وفقا لـ CoinGecko، تتداول العملة الرقمية XRP حاليا بقيمة تقارب 0.59 دولار، مع قيمة سوقية تقدر بحوالي 31.6 مليار دولار.

وقد مرت العملة بفترات من التقلب خلال الربع الثالث من عام 2023، ولكن يبدو أنها تتجه نحو الاستقرار والتعافي، مع تناقص تقلبات السعر وزيادة النشاط من قبل المستثمرين الكبار، مما يعزز من مكانتها وثقة المستثمرين في سوق الكريبتو ككل.

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