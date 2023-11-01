سعر البيتكوين سيبلغ 150 ألف دولار بحلول عام 2025 وسط ضجة صناديق الاستثمار المتداولة: برنشتاين

تام شمس - الأربعاء 1 نوفمبر 2023 03:55 مساءً - ظهرت توقُّعاتٌ جريئة أخرى لسعر البيتكوين (BTC) وسْطَ التفاؤل المحيط بالصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، حيث قالت شركة إدارة الأصول ’ألاينس برنشتاين‘ (AllianceBernstein) يوم 31 أكتوبر إنَّ قيمة العملة المشفرة الأصلية سترتفع إلى 150 ألف دولار بحلول عام 2025.

يبلغ التقدير الصعودي نحو خمسة أضعاف السعر الحالي البالغ نحو 34,000 دولار وما يزيد عن ضعف أعلى سعر على الإطلاق للبيتكوين عند ما يزيد عن 69,000 دولار في نوفمبر 2021.

وقد قال محللُ ’برنشتاين‘ (Bernstein)، غوتام تشوجاني، إنَّ الشركة تتوقَّع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين بحلول الربع الأول من عام 2024. كما تتوقَّع الشركة أن تؤدي الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة إلى تحويل 10٪ من المعروض المتداول من البيتكوين — الذي يزيد حالياً عن 19 مليون بيتكوين — نحو صناديق المؤشرات المتداولة.

إنَّ الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، مثل تلك الخاصة بمنتَج ’آي شيرز‘ للتداول الفوري للبيتكوين الخاص بشركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول، من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالتعرُّض لتحركات أسعار البيتكوين دون امتلاك الأصل مباشرة. علماً بأنَّ المنتَج الوحيد المماثل هو صندوق البيتكوين (GBTC) من شركة غراي سكيل، التي تمتلك حالياً نحو 3٪ من البيتكوين. كما كتب تشوجاني في التقرير:

"قد لا تحبون البيتكوين بقدر ما نحبها، لكن النظرة المحايدة للبيتكوين كسلعة تشير إلى منعطف في الدورة. إنَّ الفكرة الجيدةَ جيدةٌ بتوقيتها، فإنَّ صناديق الاستثمار المتداولة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل كبار مديري الأصول في العالم (بلاك روك وفيديليتي وآخرون) تبدو وشيكة".

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بدأ تشوجاني تغطيةَ العديد من شركات تعدين البيتكوين، وتوقَّع أن يؤدي "التنصيف" القادم لمكافآت البيتكوين، المقرَّر في أبريل 2024، إلى خروج المعدِّنين غير المربحين من السوق، مع السماح للشركات الناجحة بتحقيق أرباح كبيرة.

والجدير بالذكر أنَّ تنصيف البيتكوين يحدث كجزء من تصميم البروتوكول، وهو آلية رئيسةٌ للتحكُّم في المعروض من عملات البيتكوين الجديدة التي تدخل في التداول.

في 23 أكتوبر، ارتفع سعر البيتكوين من 31,000 دولار إلى ما يزيد عن 34,000 دولار في أعقاب الاهتمام المتزايد بموافقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية القادمة والارتفاع الكبير في أحجام التداول الإجمالية عبر الأسواق الفورية.

تأتي زيادة سعر البيتكوين أيضاً بعد إدراج صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين التابع لشركة بلاك روك على موقع شركة الإيداع والمقاصة (DTCC)، ما يشير إلى موافقة محتمَلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما ظهر مؤخَّراً على موقع (DTCC) مؤشِّر (BTCO) لصندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين الفوري التابع لشركتي ’إنفيسكو‘ و’غالاكسي ديجيتال‘.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره