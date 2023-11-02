شركة سيمنز تتعاون مع مايكروسوفت لدفع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - دخلت شركة التكنولوجيا الألمانية ’سيمنز‘ في شراكة مع ’مايكروسوفت‘، وأعلنت عن مساعدها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ’سيمنز إندستريال كوبايلوت‘ (Siemens Industrial Copilot).

في 31 أكتوبر، كشفت الشركتان عن مساعد الذكاء الاصطناعي لتعزيز "التعاون بين الإنسان والآلة" وتعزيز الإنتاجية. وفي الإعلان، كشفت الشركتان أيضاً عن بناء مساعِدين إضافيِّين قائمين على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المتخصصين في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والنقل والبنية التحتية.

كما ذكرت الشركتان أنَّ هدفهما يتمثَّل في جلب "فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الصناعات في جميع أنحاء العالم". وداخل الصناعة التحويلية نفسِها، تقول الشركتان إنَّهما خططتا لمساعدي الذكاء الاصطناعي لصناعة السيارات والسلع الاستهلاكية المعبأة وبناء الآلات.

وفقاً لمايكروسوفت، اعتمدت شركة صناعة السيارات الألمانية ’شايفلر إيه جي‘ (Schaeffler AG) مسبقاً مساعد سيمنز الصناعي (Siemens Industrial Copilot).

ومن جانبه قال ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إنَّه يرى أنَّ الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الابتكار "عبر القطاع الصناعي بِرُمَّته".

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كما أنَّ رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي، أكَّد ذلك قائلاً:

"لدى هذه التكنولوجيا القدرة على إحداث ثورة في طريقة تصميم الشركات وتطويرها وتصنيعها وتشغيلها."

إلى جانب ذلك، سلَّط رولاند بوش الضوءَ على أنَّ إمكانيةَ الوصول إلى التعاون بين الإنسان والآلة تجعل المهندسين قادرين على زيادة السرعة التي يمكنهم بها تطوير التعليمات البرمجية والابتكار والتغلُّب على أيِّ نقص في العمالة.

والجدير بالذكر أنَّ شركة ’باش‘ (Bosch) الألمانية، وهي منافس مباشَر لشركة سيمنز، دخلت في شراكة مع ’مؤسسة فيتش دوت إيه آي‘ (Fetch.ai Foundation) في فبراير لإطلاق خطَّة منح بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تطوير الويب 3 والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

شوهدت شركةُ باش أيضاً في سبتمبر في معرض (IAA Mobility) في ميونيخ، ألمانيا، وهي تقود ابتكاراتها في مجال السيارات جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وشركات البلوك تشين.

لقد أحدثَ الذكاء الاصطناعي موجاتٍ في الصناعات في جميع أنحاء العالم منذ ظهور النماذج عالية المستوى التي أصبحت متاحة على نطاق أوسع في نوفمبر 2022 مع إصدار شركةِ ’أوبن إيه آي‘ لنموذج (GPT-4).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره