فيزا تُكمل برنامجها التجريبي لدولار هونج كونج الرقمي بمساعدة البنوك المحلية

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - أكملت "فيزا" برنامجها التجريبي للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في هونغ كونغ بمساعدة بنك "HSBC" وبنك "Hang Seng".

ووفقاً لإعلانٍ صدر في الأول من نوفمبر، يتضمن البرنامج التجريبي لدولار هونج كونج الرقمي ترميز الودائع وتحويلها إلى توكنات من خلال سك الأموال المودعة لدى أحد البنوك على شبكة البلوكتشين الخاصة بالشركة بدعمٍ من ميزانيتها العمومية. وفي إشارةٍ إلى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الشركة، كتبت فيزا:

"كان وقت التسوية النهائية لعمليات التحويل بين البنوك - كما تم تأكيده من خلال برنامجنا التجريبي - قريباً من الوقت الفعلي. خلال العملية، تم حرق الودائع المُشفرة في دفتر الأستاذ الخاص بالبنك المرسل، وسكّها في دفتر الأستاذ الخاص بالبنك المُتلقي، وتمت تسويتها في وقتٍ واحد بين البنوك عبر الطبقة المُحاكاة للعملة الرقمية المركزية المُخصصة للجملة.

وبالإضافةِ إلى ذلك، قالت "فيزا" أثناء حديثها عن نتائج البرنامج التجريبي إن منصتها كانت قادرة على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، متفوقةً بذلك على أنظمة الدفع التقليدية التي لن تعمل بعد ساعات العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع. وكتبت الشركة:

"اكتمل اختبارنا باستخدام شبكات البلوكتشين المُتاحة عالمياً وبدعمٍ من فرقٍ متواجدة في مناطق زمنية مُختلفة".

مقالات ذات صلة: Valr وVisa: خطوة جديدة نحو تعزيز مشهد المدفوعات الرقمية في جنوب أفريقيا

أثناء الاختبار، تم تشفير الودائع المُرمزة، ممّا سمح بعرضها على مستكشفي شبكة البلوكتشين، ولكن دون الكشف عن هوية المشاركين أو الأرصدة أو مبالغ المعاملات الخاصة بالمستخدمين غير المصرفيين.

وبالنسبة للمراحل القادمة، قالت الشركة إنها تستكشف أسواق الأصول المُرمزة والتمويل القابل للبرمجة. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من البرنامج التجريبي في مجال العقارات، من الممكن أن تتم أتمتة عملية تحويل الكمية المُتبقية من التوكنات من المُشتري إلى مطور العقارات عند حلول تاريخ الانتهاء من العقد، مما يُساعد على تجنب التأخير أثناء إجراء العملية.

سيدخل البرنامج التجريبي لدولار هونغ كونغ الرقمي (e - HKD) المرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققه البرنامج التجيريبي.

مقالات ذات صلة: بطاقات العملات المشفرة سهَّلت 3 مليارات دولار من المدفوعات منذ 2021، وفقاً لمسؤول في فيزا