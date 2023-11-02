فريق 'SafeMoon' التنفيذي متهم بالاحتيال وتعرّض بعض أعضائه للاعتقال

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 09:47 صباحاً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الأول من نوفمبر أنها وجّهت عدداً من التهم إلى فريق "سيف مون" (SafeMoon)، بالإضافة إلى ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين.

وقد تضمنت التهم المُوجهة إليهم الاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المُسجلة، كما كشفت وزارة العدل عن التهم الموجهة للفريق في الوقت نفسه.

وفقاً لادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، قام كُل من كايل ناجي، مؤسس "سيف مون"، والرئيس التنفيذي للمشروع، جون كاروني، والرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا، توماس سميث، بسحب أصولٍ بقيمة 200 مليون دولار من المشروع واختلسوا أموال المستثمرين. وقد اتهمت وزارة العدل فريق "سيف مون" بالتآمر للاحتيال المالي والاحتيال الالكتروني والتآمر لغسل الأموال.

وقد تم اعتقال كاروني وسميث، وفقاً لإعلان وزارة العدل، بينما لا يزال ناجي طليقاً.

ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن فريق "سيف مون" قد أقنع المستثمرين بأن أموالهم ستكون مُخزنة ضمن مجمعات السيولة ولن تكون متاحةً لأي أحد، بينما في الواقع، كان بإمكان المدعى عليهم الوصول إلى قسمٍ كبيرٍ من الأموال.

وتعليقاً في هذا الصدد، قال المدعي العام الأمريكي بريون بيس:

"كما زُعم، تعمد المدّعى عليهم تضليل المستثمرين واقناعهم بتحويل ملايين الدولارات لتغذية مخططهم الجشع وإثراء أنفسهم من خلال شراء سيارة بورش رياضية وغيرها من المركبات الفاخرة والعقارات".

ارتفعت قيمة "سيف مون"، التي وُصفت بأنها "عملة الميم الخاص بتطبيق تيك توك"، بنسبة 55000٪ خلال الفترة المُمتدة ما بين 12 مارس و20 أبريل 2021، ليصل رأس مالها إلى 5 مليارات دولار، قبل أن تنخفض قيمتها عندما تم اكتشاف نقاط الضعف في العقد الذكي. وقد زعمت وزارة العدل أن القيمة السوقية للتوكن وصلت إلى 8 مليارات دولار.

ووفقًا لما قالته هيئة الأوراق المالية والبورصات، اختلس كل من كاروني وسميث أموال المستثمرين من أجل شراء كمياتٍ من توكن "سيف مون" ورفع سعرها، الأمر الذي تسبب باتهام "كاروني" بالتداول المغسول.

وفي فبراير 2022، تمت مقاضاة فريق "سيف مون" و "كاروني" إلى جانب العديد من المشاهير، لمزاعم تتعلق بقيامهم بالضخ والتفريغ باستخدام التوكن المميز.

وإضافةً إلى ذلك، تم اختراق "سيف مون" في مارس من هذا العام، إلا أن المُخترق وافق على إعادة 80٪ من الأموال المسروقة في الشهر التالي.

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