سوق أبو ظبي العالمي يقدم لوائح شاملة لمؤسسات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - قدَّمت هيئةُ تسجيل سوق أبو ظبي العالمي لوائحَ شاملةً تَحكُمُ منظمات الويب 3، حيث أشارت الوكالة إلى أنَّ الإطار التنظيمي للمنطقة الحرة المالية الدولية "مصمَّمٌ خصيصاً" والأولُ من نوعه في العالم.

ستوفِّرُ لوائحُ مؤسَّسات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) تشغيلَ مؤسَّسات تكنولوجيا البلوك تشين وكيانات الويب 3 والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والمؤسَّسات التقليدية التي تتوسَّع في فضاء تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع؛ مع العلم بأنَّ مؤسَّسات البلوك تشين تقدِّم الدعمَ الماليَّ وغيرَه من أشكال الدعم لشبكات البلوك تشين دون مشاركة مباشرةً فيها.

كما أنَّ اللوائحَ تتيحُ إنشاء "مؤسَّسةَ تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع" عبر تقديم ميثاقٍ موقَّعٍ يتضمَّن وصفاً للأصول الأولية للمؤسَّسة وتفاصيل حول حوكمتها وإصدارها للتوكنات (إن وُجدت)، جنباً إلى جنب مع الورقة البيضاء للمؤسَّسة وورقة التوكنات ورابطٍ لوثيقةٍ تقنية تسمَّى إطارَ عمل تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.

سيُطلب من المؤسَّسة الكشفُ عن أسماء شخصياتها الرئيسة، والتي لن يُعلَن عنها. يجب أن يكون لها أيضاً اسمٌ ينتهي بـ "مؤسسة تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع". كما سيكون من المطلوب أن يكون ثمَّةَ مجلسٌ يضمُّ ما بين عضوين و16 عضواً لأغراض تنظيمية وإدارية. ولكن لن يُسمح للمؤسسة بتنفيذ أنشطة تحتاج الترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، في حين سيجري التعامل مع حاملي التوكنات على أنَّهم مستفيدون.

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اللوائح مؤرَّخة بتاريخ 2 أكتوبر، وأُعلن عنها في 2 نوفمبر. أمَّا إجمالي رسوم طلب التسجيل الأوَّلي فسيبلغ 1470 دولاراً.

والجدير بالذكر أنَّ القانون الإنجليزي ينطبق داخل سوق أبو ظبي العالمي، الذي افتتح في عام 2015. أمَّا لوائح العملات المشفرة فأُدخلت في عام 2018. فيما تعدُّ اللوائح الجديدة جزءاً من استراتيجية سوق أبو ظبي العالمي المستمرة لرفع مكانته في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية. ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، في بيان عبر البريد الإلكتروني:

"عبر تحويل مشهد البلوك تشين والويب 3، فإنَّنا نتحرَّك نحوَ مستقبلٍ يتمَّيز بوضعِ معاييرَ عالميةٍ مع تعزيز الشفافية والكفاءة".

في فبراير، أنشأت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبو ظبي (Hub71) مشروعاً بقيمة 2 مليار دولار يُسمَّى (Hub71+ Digital Assets) لتشجيع نمو الويب 3. علماً بأنَّ بنك أبوظبي الأول شارك في هذه المبادرة. فضلاً عن ذلك، فإنَّ أبو ظبي وسوق أبو ظبي العالمي أيضاً موطنٌ للعديد من مزودي خدمات العملات المشفرة والمؤسسات.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره