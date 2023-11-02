المملكة المتحدة تطلب محققين في مجال العملات المشفرة لتعزيز الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - ردَّاً على المحاولات المتزايدة من قبل الجهات الفاعلة السيئة لخداع مستثمري العملات المشفرة، تخطط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) لتشكيل فريق متخصِّصٍ في العملات المشفرة والأصول الرقمية لمواجهة هذه المشكلة.

فقد نشرت الوكالةُ إعلاناً عن وظيفة شاغرة في 4 نوفمبر، حيث تتطلَّع إلى توظيف ستة أفراد لإنشاء فريقٍ جديدٍ يركِّزُ على جرائم العملات المشفرة، والذي سيخضع إمَّا للوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرانية (NCCU) أو فريق الأصول الرقمية؛ وتشمل المسؤوليات ما يلي:

"سيدعم الدورُ التحقيقات الحالية والجديدة التي تتطلَّب خبرةً متخصِّصةً في العملات المشفرة إلى جانب أخذ زمام المبادرة في تحديد الأهداف لمزيدٍ من التطوير."

يتطلَّب الدورُ أن يكون لدى المرشَّحين القدرة على تقديم المشورة الاستراتيجية والتكتيكية لتحقيقات العملات المشفرة، وإجراءِ تحقيقاتٍ جنائية في شبكات البلوك تشين، وتحليل المواد المختلفة.

في حين أنَّ النيةَ وراء تشكيل فريقٍ متخصِّص من محقِّقي العملات المشفرة تصبح واضحةً وسْطَ تصاعد التهديدات السيبرانية، لم تستجب الوكالةُ على الفور لطلب كوينتيليغراف للتعليق.

والجدير بالذكر أنَّه في عام 2023، أصدرت الوكالةُ العديدَ من إشعارات التوظيف التي تركز على العملات المشفرة، حيث كانت جميعها إشعارات لتوظيف محقِّقي العملات المشفرة على مستويات مختلفة. فيما تُكمل هذه الخطوة الجديدة هدفَ المملكة المتحدة في أن تصبح مركزاً للعملات المشفرة لأنَّها تعيد إشعالَ المناقشات حول بناء بيئة منظَّمة تغذِّي النظامَ الإيكولوجي للعملات المشفرة بدلاً من معاقبة المستخدمين.

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ومن ناحية أُخرى، أكَّدت بورصة العملات المشفرة ’كوين بيس‘ (Coinbase) في أغسطس 2023 أنَّها تعمل "بجديَّةٍ" في المملكة المتحدة وأوروبا وسْطَ إدخال قانون تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

علماً بأنَّه في منشورٍ ذي صلةٍ، اعترفت ’كوين بيس‘ بأنَّ المملكة المتحدة من أسرع أسواق المستخدمين نموَّاً؛ "باختصار، تحدثُ أشياء في أوروبا تدفع المنطقة إلى الأمام، وعندما يرتبط الأمر بتبنِّي الاقتصاد الرقمي، تستعدُّ المنطقة لتغييرٍ زلزاليٍّ في كيفية استخدام المال والتفكير فيه".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره