سام بانكمان فريد "ضاعف المخاطر" عبر شراء حصة بينانس في ’FTX‘: المدعون العامون الأمريكيون

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - ادَّعى المدَّعون الفيدراليون أنَّ سام بانكمان فريد "ضاعف مخاطر" استخدام أموال العملاء عندما اشترى حصة بينانس البالغة ملياري دولار في ’FTX‘ في عام 2021. فوفقًا لمحامي حكومة الولايات المتحدة، دفع بانكمان فريد ثمن الاستحواذ بأموال من عملاء ’FTX‘.

قدَّم الادعاء مرافعاته الختامية في 1 نوفمبر في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، حيث تجري محاكمة بانكمان فريد منذ 3 أكتوبر. كما وردَ أنَّ المحلَّفين في القضية سمعوا من مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس:

"كان لدى المدَّعى عليه خيار: أن يتخلَّص من المخاطر أو يضاعف المخاطر؟ لكنَّه ضاعف رهانَه. وهذا هو الوقت الذي ضاعف فيه المخاطر. لقد استخدم أموال العملاء لإعادة شراء أسهم ’FTX‘ من بينانس. [...] وقد كلَّف ذلك ملياري دولار".

في عام 2019، استثمرت بينانس في ’FTX‘ عبر شراكة استراتيجية. بعد ذلك بعامين، في عام 2021، سعى بانكمان فريد إلى إعادة شراء أسهم ’FTX‘، ودفَع لمنافسه 2.1 مليار دولار بعملة (BUSD) المستقرة وتوكن إف تي إكس (FTT).

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بالإضافة إلى ذلك، أشار المدعون العامون إلى مدفوعات ومشتريات أخرى يُزعم أنَّ ’FTX‘ أجرتها بأموال العملاء، بما في ذلك ملايين الدولارات من التبرعات السياسية، والعقارات الفاخرة في جزر البهاما، واستثمارات رأس المال الاستثماري.

"ينفق على K5 — ها هي وثيقة الدفع، موقَّعة من المدعى عليه. قال نيشاد سينغ إنَّها فكرة سيئة. لقد كان الرجل الذي يدير K5 يتسكع مع المشاهير"، قال روس في إشارة إلى (K5 Ventures)، وهو صندوق رأس مال استثماري يركز على الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة.

تلقَّت كيانات (K5) استثمارات بقيمة 700 مليون دولار من ’FTX‘ في عام 2022. كما أنَّ ألاميدا للأبحاث (Alameda Research)، الشركة الشقيقة لشركة ’FTX‘، استثمرت 300 مليون دولار في شركة ’كي5 غلوبال‘ (K5 Global). وفقاً للمدَّعين العامين، كانت ودائع عملاء ’FTX‘ مصدرَ الأموال. كما تابع روس:

"يَعرِف المدَّعى عليه أنَّ ألاميدا لا يمكنها سداد الدين. فيما يرى نيشاد الحفرةَ العملاقة ويذعر. أمَّا المدَّعى عليه، فلا يخاف كثيراً. لقد تصالح مع الأمر. إنَّه أراد استخدام المال، وقد استخدم المال. كان لديه الغطرسة ليعتقد أنَّه سينجو بفعلته".

جادل دفاع بانكمان فريد بأنَّ أموال ’FTX‘ الخاصة — التي تضخمت إيراداتها من 89 مليون دولار في عام 2020 إلى 1.02 مليار دولار في عام 2021 — استُخدمت في استثمارات المشروعات والمساهمات السياسية وشراء العقارات. وفقاً لفريق دفاعه، كانت الفجوة البالغة 8 مليارات دولار بين ’FTX‘ وألاميدا للأبحاث ناتجةٌ عن نقص إدارة المخاطر وأخطاء التداول من قبل شركة ألاميدا.

يواجه بانكمان فريد سبع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال، ويمكن أن يقضي نحو 115 عاماً في السجن إذا ثبتت إدانته.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره