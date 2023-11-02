الرئيس القانوني لشركة ريبل قلق بشأن خسائر هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة غينسلر

تام شمس - الخميس 2 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - أعرب ستيوارت الديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ’ريبل‘ (Ripple)، عن تحفُّظاته بشأن سلسلة الهزائم القانونية الأخيرة التي لحقت بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خلال مدَّة ولاية غاري غينسلر. إذ تأتي هذه التصريحات بعد انتكاسةٍ أخرى لهيئة الأوراق المالية والبورصات في محكمة الدائرة الخامسة بعد فوز ريبل في دعوى بشأن توكن ’XRP‘ في يوليو 2023.

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Another day and another Court finds that the SEC again acted arbitrarily and capriciously. Is anyone else concerned about this very troubling pattern of the SEC flouting any faithful allegiance to law under Mr. Gensler? https://t.co/5bUgSBUOI8 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) November 1, 2023

الديروتي تسلسلَ الأحداث هذا بأنَّه "اتجاهٌ مقلقٌ للغاية"، حيث يبدو أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة الرئيس غاري غينسلر، تنحرف عن التزامها بدعم القانون. كما أعرب ستيوارت الديروتي عن قلقه بشأن الإجراءات التعسُّفية والمتقلبة المتكررة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضايا المحاكم، ما يشير إلى نمطٍ مقلق تحت قيادة غينسلر.

ومن جهتها، عدَّت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة أنَّ القاعدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للإفصاح عن إعادة شراء الأسهم تعسُّفيةٌ وتفتقر إلى تفسيرٍ معقول في 31 أكتوبر. لذا أتاحت المحكمة فرصةً لهيئة الأوراق المالية والبورصات لإظهار دراسة شاملة للمسائل ذات الصلة وتوفير أساسٍ جيٍّدٍ لقرارها. يأتي هذا التطوُّر بعدَ الهزائم الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات في دعوى ’XRP‘ وإيداع ’غراي سكيل‘ (Grayscale)، ما يمكن أن يحمل أهميةً للمستقبل التنظيمي لصناعة العملات المشفَّرة.

يدور الإجراء القانوني، الذي بدأته العديد من جمعيات الأعمال والتجارة الأمريكية، حول لائحة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تُلزم المُصدرين بالإبلاغ عن المعلومات اليومية حول عمليات إعادة شراء الأسهم كلَّ ثلاثةِ أشهُر وتقديمِ الأساس المنطقيّ وراءَ إعادةِ شراء أسهمهم الخاصة.

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ومن ناحيتها، أصدرت القاضي أناليزا توريس، في 25 أكتوبر 2023، أمراً بإسقاط التُّهم رسمياً ضدَّ الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، والرئيس التنفيذي كريس لارسن في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضدَّ ريبل. علاوة على ذلك، كانت ثمَّةَ تطوراتٌ ترتبط بالمبيعات المؤسسية لريبل (XRP)، حيث طلبت القاضي توريس موجزَ جدولةٍ مشتركٍ من الطرفين حول هذه المسألة. علماً بأنَّ الحُكم الموجز في 13 يوليو 2023 كان حُكماً منقسماً لصالح ريبل في حالة مبيعات توكن ’XRP‘ بالتجزئة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره