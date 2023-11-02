سعر البيتكوين ينفجر ويحقق مستوى لم نشهده منذ 18 شهر: التفاصيل هنا

في ظل المناخ الاقتصادي المتقلب الذي نشهده، شهدت العملة الرقمية الرائدة البيتكوين، قفزة ملحوظة في قيمتها، محققة أعلى مستوياتها في غضون ثمانية عشر شهر الماضية، ووصلت إلى تسارع مثير خلال جلسة التداول الآسيوية.

هذه الحركة الصعودية، التي بدأت بتحرك طفيف في اليوم السابق، تُعتبر إشارة إلى عودة الزخم الإيجابي للعملة الرقمية الأولى.

مع ارتفاع البيتكوين فوق الحاجز النفسي البالغ 36000 دولار، وهو مستوى لم تشهده العملة منذ مايو 2022.

لتعلن بذلك العملة عن استمرار الاتجاه الإيجابي والذي بدأت بوادره في شهر أكتوبر.

تماشيا مع هذه الزيادة، لوحظ أن العملات الرقمية البديلة حققت أداء متفوق، مما أدى إلى زيادة حادة في القيمة السوقية الإجمالية للعقود المصفاة، التي وصلت إلى حوالي 150 مليون دولار في فترة يوم واحد.

شهدت البيتكوين تقلبات حادة في اليوم السابق، حيث ارتفعت بمقدار ألف دولار في غضون دقائق قليلة فقط، لتستقر لاحقا عند مستوى 34000 دولار تقريبا.

وبعد فترة من التذبذب النسبي حول هذا الرقم، استلم المستثمرون المتفائلون بزيادة قيمة العملة الزمام في الساعات الأولى من يوم الخميس، مما أثار موجة من الشراء الكثيف والصعود القوي في الأسعار.

مع هذا الارتفاع الكبير، تجاوزت البيتكوين مستوى 36000 دولار، مسجلة أعلى قيمة لها منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من أن العملة قد تراجعت قليلا من ذروتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال تحافظ على مكاسب بنسبة 3% في 24 ساعة الأخيرة، مع قيمة سوقية تقارب 700 مليار دولار.

الجدير بالذكر أيضا أن البيتكوين حافظت على هيمنتها في السوق مقابل العملات الرقمية البديلة بنسبة ثبات تصل إلى 53%، وهذا يؤكد قوتها حتى في ظل التوسع الحالي للسوق.

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