ارتفاع هيمنة البيتكوين في السوق: المؤشرات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه!

وفقا للبيانات التي تم تحليلها وفحصها من دورات سوق العملات المشفرة الماضية، يبدو أن سيطرة البيتكوين على سوق العملات الرقمية متوقع لها أن تواصل مسارها التصاعدي خلال الأشهر القادمة.

هذه الاستنتاجات نشرتها “Glassnode”، الشركة الرائدة في تحليل بيانات البلوكشين.

في تقرير معمق صدر مؤخرا، أظهرت “Glassnode” كيف تتطورت سيادة العملة الرائدة في المجال الرقمي، البيتكوين، خصوصا عندما نقارنها بالايثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وذلك عبر السنوات السابقة.

الإيثريوم أقل تألقا مقارنة بالبيتكوين ولكنها تتفوق على الذهب:

إذا ما قورن أداء البيتكوين بأداء الذهب، فإن البيتكوين حقق ارتفاع بنسبة 93٪ في هذا العام، بينما ظل سعر الذهب دون مستوى 2000 دولار للأوقية.

في المقابل، لم ترتفع قيمة الايثيريوم إلا بنسبة 39٪.

التحليلات الصادرة عن Glassnode تُشير إلى أن كلا الأصلين قد مرا بانخفاضات في الحجم التجاري متشابهة على مدار العام، ولكن البيتكوين شهدت ارتفاعات أكبر في أوقات الصعود السعري.

وفقا لما كتبته Glassnode:

شهدت الايثيريوم خسائر نسبية أعمق تصل إلى أكثر من -50% خلال مراحل تعافي السوق من الاتجاه الهابط السابق، حيث وصل الانخفاض الحالي إلى -38%. لقد بلغت فترة انخفاض الإيثريوم مقارنة بالبيتكوين 470 يوم منذ أدنى مستوى في الدورة الذي شهدته في يونيو 2022، وهي فترة أطول مقارنة بدورات سابقة التي استمرت لأقل من 400 يوم.

حتى نوفمبر، تمكنت البيتكوين من رفع حصتها السوقية من 38% في نهاية 2022 إلى 53%، في حين كانت حصة الايثيريوم عند 17% فقط.

في الأسابيع الأخيرة، وصلت نسبة سعر ETH/BTC إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي 15 شهر، مُسجلة 0.052.

الحماس حول إمكانية إطلاق صندوق تبادل العملات الرقمية (ETF) للبيتكوين، إلى جانب التوجه نحوها بعيدا عن السندات ونحو أصول أخرى، ساهم في تعزيز مكانة البيتكوين مقابل منافسيها في سوق العملات المشفرة.

بشكل عام، شهدت العملات البديلة باستثناء العملات المستقرة نموا بنسبة 37٪ هذا العام، لكنها بقيت خلف البيتكوين بفارق واضح.

العملات المستقرة، التي عادة ما تكون مدعومة بأصول تقليدية مثل العملات الورقية، تشكل أكثر من 9% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

متى يحين نهاية عصر هيمنة البيتكوين؟

يقول “جيمس تشيك” وهو محلل بارز في “Glassnode” إن السوق لا يزال في حالة توسع هيمنة البيتكوين.

وأضاف “تشيك” في تحليل فيديو حديث بأنه في الدورة السابقة استغرق الأمر حتى مارس 2020 لكي يبدأ هذا التوسع في الانعكاس.

في مارس 2020، تعرضت البيتكوين لانهيار مفاجئ من 9000 دولار إلى أقل من 4000 دولار خلال يوم الخميس الأسود، قبل أن تشهد تعافيا وتصل إلى مستويات عليا تجاوزت مستوى 64000 دولار خلال 12 شهر التالي.

على الرغم من ذلك، كان هذا الصعود مصحوب بمكاسب أكبر للإيثريوم وعملات بديلة أخرى مثل عملة Dogecoin (DOGE).

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