شركة بايبال تحصل على موافقة هيئة FCA في المملكة المتحدة وتستعد لاستئناف خدمات العملات المشفرة بحلول 2024

حصلت شركة بايبال على الضوء الأخضر من هيئة السلوك المالي (FCA) للمشاركة في أنشطة محددة تتعلق بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة.

تم إدراج شركة بايبال المحدودة في المملكة المتحدة في سجل الويب الخاص بـ FCA بعد أن حصلت على الترخيص للمشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالعملات المشفرة.

يأتي هذا الإنجاز في أعقاب التجديد الشامل للسياسات التنظيمية في المملكة المتحدة التي تؤثر على صناعة العملات المشفرة.

قبل يومين فقط، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية إطارا تفصيليا بعنوان:

“النهج التنظيمي لأنشطة العملات المشفرة والنظام التنظيمي المستقبلي للخدمات المالية للأصول المشفرة.

تحدد هذه الوثيقة الهامة من وزارة الخزانة البريطانية التوقعات التنظيمية لإصدار أصول العملات المشفرة، والإفصاحات، وعمليات منصات تداول الأصول المشفرة.

وتؤكد على الحاجة لأن يحصل أي كيان يقدم خدمات العملات المشفرة على موافقة FCA والالتزام ببروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) وبروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC) الصارمة.

في إصدار منفصل، قدمت FCA والخزانة تحديث على العملات الرقمية الثابتة (Stablecoins)، مشيرين إلى أن أي كيان خدماتي مالي يتفاعل مع أصول العملة المشفرة يجب أن يعمل ضمن الحدود التنظيمية التي وضعها قانون الخدمات والأسواق المالية في المملكة المتحدة.

وفي انتظار هذا المناخ التنظيمي الجديد، قامت بايبال مؤقتا بتعليق خدمات شراء الأصول المشفرة في أغسطس.

في الوقت نفسه، اختارت شركات أخرى في مجال العملات المشفرة استراتيجيات متنوعة، من وقف اكتساب عملاء جدد إلى الانسحاب بالكامل من سوق المملكة المتحدة.

ونتيجة لهذه التغييرات التنظيمية الواسعة، قد تجد بايبال نفسها أيضا بحاجة إلى تقييد الوصول إلى العملاء الجدد ومن المرجح أن تخضع لتغييرات في إطارها التشغيلي مقارنة بالوضع التنظيمي السابق.

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