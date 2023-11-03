هيئة المحلفين تدين سام بانكمان فريد بجميع التهم السبع في محاكمة احتيال ’FTX‘

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 11:18 صباحاً - أدانت هيئةُ المحلفينَ الرئيسَ التنفيذيَّ السابقَ لشركة ’FTX‘، سام بانكمان فريد، بجميع التهم السبع الموجَّهة إليه في محاكمته الجنائية في نيويورك بعد نحو أربع ساعات من المداولات.

أُدين بانكمان فرايد بتهمتين بالاحتيال الإلكتروني، وتهمتين بالتآمر للاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالاحتيال في السلع الأساسية، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال.

كما أنَّه سيعود إلى المحكمة للحُكم عليه من قبل قاضي مقاطعة نيويورك لويس كابلان في 28 مارس 2024، حيث سيوصي المدَّعون العامُّون الحكوميون بالحُكم، ولكن القاضي كابلان سيكون له القول الفصل.

تحمل كلُّ جريمة من جرائم بانكمان فريد عقوبةً قصوى تتراوح بين 5 و20 عاماً في السجن مع الاحتيال الإلكتروني والتآمر للاحتيال الإلكتروني، ومؤامرة غسل الأموال التي تحمل عقوبة قصوى مدتها 20 عاماً.

وفي مؤتمر صحفي خارج المحكمة، وصف المدَّعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية، داميان ويليامز، جرائمَ بانكمان فريد بأنَّها "مخطَّطٌ بمليارات الدولارات يهدف إلى جعله مَلكَ العملات المشفرة،" ومن أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي.

فيما قال محامي بانكمان فريد، مارك كوهين، في بيان: "نحن نحترم قرار هيئة المحلفين. لكنَّنا نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة. يؤكد السيد بانكمان فريد براءَته، وسيواصل بقوة محاربةَ التهم الموجهة إليه".

أقرَّ جميع المديرين التنفيذيين الرئيسين الآخرين في شركة ’FTX‘، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية السابق لشركة ألاميدا، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لشركة ’FTX‘، غاري وانغ، والرئيس الهندسي السابق لشركة ’FTX‘، نيشاد سينغ، بالذنب في تهم مختلفة، وتعاونوا مع الحكومة للشهادة ضدَّ بانكمان فريد في المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع.

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لقد نفى بانكمان فريد جميع التهم، وتحدَّث في المحاكة للدفاع عن براءَته، ووصَف انهيار ’FTX‘ في نوفمبر 2022 بأنَّه "عددٌ من الأخطاء الكبيرة".

كما أنَّه نفى أيَّ مخالفةٍ في علاقة شركة ’FTX‘ مع ألاميدا، وحاول أن ينأى بنفسه عن القرارات الرئيسة.

إضافةً إلى ذلك، ألقى بانكمان فريد باللوم على وانغ لإنشاء وظيفة سمحت لألاميدا بتداول أموال لم تكن تمتلكها على ’FTX‘، وادَّعى أنَّه "لم يكن متأكِّداً تماماً ممَّا حدث" مع خط ائتمان ألاميدا، الذي تضخَّم إلى المليارات في سوق العملات المشفرة المنهار لعام 2022.

وفي شهادته، ألقى باللوم أيضاً على إليسون لعدم التركيز على إدارة المخاطر، ولم يعتقد أنه احتال على عملاء ’FTX‘ عبر الاستيلاء على ما يزيد عن 8 مليارات دولار من أموالهم، حيث صاغها بدلاً من ذلك على أنها اقتراض ألاميدا من البورصة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره

Additional reporting by Ana Paula Pereira