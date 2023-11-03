كوين بيس تقلص خسارتها في الربع الثالث بالرغم من انخفاض أحجام تداول العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - قلَّصت بورصة العملات المشفرة ’كوين بيس‘ صافي خسارتها إلى مليوني دولار في الربع الثالث، حيث سجلت زيادةً في الإيرادات على أساس سنوي بالرغم من انخفاض أحجام التداول.

انخفض صافي خسارة الشركة في الربع الثالث من خسارة صافية قدرها 545 مليون دولار في فترة السنة السابقة، وفقاً لبيان أرباح 2 نوفمبر.

فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 674.1 مليون دولار، بالرغم من انخفاض الإيرادات على أساس ربع سنوي بنسبة 4.8٪؛ يفوق هذا الرقم تقديرَ مجموعة بورصة لندن البالغ 653.2 مليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن رويترز.

من إجمالي الإيرادات، جاء 334.4 مليون دولار من الاشتراكات والخدمات (معظمها مكافآت عملات مستقرة وشبكات بلوكتشين)، في حين جاء 288.6 مليون دولار من الإيرادات القائمة على المعاملات.

في الوقت نفسه، بلغ حجم تداول المستهلك 11 مليار دولار، بانخفاض عن 26 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

أمَّا حجم التداول المؤسسي فقد بلغ 65 مليار دولار، بانخفاض من 78 مليون دولار في الربع الثاني و133 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022.

والجدير بالذكر أنَّ هذه الأحجام كانت تتجه نحو الانخفاض لمدة خمسة أرباع متتالية.

لكن بالرغم من ذلك، قالت كوين بيس في بيانٍ إنَّها سعيدة بكيفية سير الربع:

"كان الربع الثالث قوياً لكوين بيس. فوَسْط مستوياتٍ منخفضة من التقلُّبات لعدَّة سنوات، نحن سعداء بنتائجنا المالية".

كما أنتجت البورصة معدَّلاً إيجابياً للأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للربع الثالث على التوالي — وهي علامة على أنَّهم يبنون لتكوين "عملٍ مستدام" يمكن أن يدفع "النمو على المدى الطويل".

يعدُّ مؤشر الأرباح المعدَّلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) مقياساً يوفر للمحللين وسيلة لإجراء مقارنات أكثر جدوى لمجموعة متنوعة من الشركات في الصناعة نفسها.

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بيان إيرادات كوين بيس للربع الثالث من عام 2023. المصدر: كوين بيس

ارتفع سعر سهم كوين بيس (COIN) بنسبة 8.7٪ إلى 84.6 دولارات خلال ساعات التداول، لكنه انخفض بعد ذلك بنسبة 3.7٪ إلى 81.5 دولارات بعد ساعات التداول، بعد تقديم النتائج، وفقاً لغوغل فاينانس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره