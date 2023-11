ريبل ستشغِّل العملة الرقمية للبنك المركزي في جورجيا، اللاري الرقمي

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - اختار بنكُ جورجيا الوطني (NBG) شبكةَ مدفوعات بلوكتشين ’ريبل لابز‘ (Ripple Labs) لتكون الشريك التقني الرسمي لتطوير اللاري الرقمي، وهو مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

ومن جهتها، قالت ريبل في بيانٍ إنَّ الشراكة ستشمل تنفيذ مبادرة اللاري الرقمي التجريبية ونشره عبر منصة ريبل للعملات الرقمية للبنك المركزي. إذ إنَّ بنك جورجيا الوطني سيستخدم منصَّة العملة الرقمية للبنك المركزي المبتكرة لتقييم التطبيقات المحتملة للاري الرقمي، وتحديد مزاياه للقطاع الحكومي والمؤسسات ومستخدمي التجزئة الأفراد.

علماً بأنَّه قبل تسمية ريبل شريكاً تقنياً لبنك جورجيا الوطني، فقد خضعت لإجراءات اختيار شاملة ودقيقة. ففي سبتمبر، كشف بنك جورجيل الوطني عن نواياه للمضي قدماً في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي عبر تقديم بيئة تجريبية مباشرة محدودة الوصول.

في مرحلة العملية الأولية، اختار بنك جوريا الوطني تسعَ شركاتٍ لبراعتها التكنولوجية ونضجها وقدرتها وخلفيتها ذات الصلة وحرصها على المشاركة في التقييم العملي. وقد جرى تضمين ريبل جنباً إلى جنب مع ’أوجينتك‘ (Augentic) و’بيت إينك‘ (Bitt Inc) و’بروكسوس‘ (Broxus) و’كيرينسي نيتوورك‘ (Currency Network) و’دي إم سي كورب‘ (DCM Corp) وغيرها.

ثمَّ نظرت لجنة الاختيار في عوامل مختلفة، بما في ذلك فهم أهداف المشروع وتطبيقاته المحتملة والتفاني القوي في نجاح المشروع، وفقاً لإعلان بنك جورجيا الوطني.

Working in the @Ripple NYC office this week and very pleased to see our first ever #CBDC award 🥇 Awarded by @CurrencyResearc at the 2023 Digital Currency Conference for our: Advancement in Digital Currency, Best Sustainability Initiative ✅

Ripple, has a long history (from… pic.twitter.com/lsuErncYtD