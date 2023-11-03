ما الذي ينتظر "مَلِكَ العملات المشفرة" سام بانكمان فريد؟

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - عاد سام بانكمان فريد إلى زنزانته في السجن الفيدرالي في بروكلين بعد إدانته بجميع التهم السبع في محاكمته الجنائية. ومع ذلك، يقول محاموه إنَّ المعركة لم تنتهِ بعد.

قال محامي بانكمان فريد، مارك كوهين، في بيانٍ بتاريخ 2 نوفمبر إنَّ بانكمان فريد "يصرُّ على براءته وسيواصل بقوة محاربة التهم الموجهة إليه".

إذا استمر بانكمان فريد، فمن المحتمل أن يستأنف الحكم بعد الحكم عليه؛ ستشهد الخطوة الأولى تقديمَ المؤسس المشارك لشركة ’FTX‘ إشعاراً بالاستئناف في محكمة مقاطعة نيويورك حيث أُدين للتو.

علماً بأنَّ حكم الإدانة صدر ضدَّ بانكمان فريد من هيئة المحلفين في 2 نوفمبر في نيويورك. وقد وصف المدَّعي العام الأمريكي، داميان ويليمز، بانكمان فرايد بأنَّه أحد أكبر منفذي عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي ومرتكبُ "مخطَّطٍ بمليارات الدولارات مُصمَّم لجعله ملك العملات المشفرة".

يواجه بانكمان فريد إمكانيةَ محاكمةٍ جنائية أخرى من المقرر إجراؤها في 11 مارس بتهمة التآمر للرشوة، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر للاحتيال المصرفي إلى جانب المشتقات والاحتيال في الأوراق المالية.

ومن جهته، أعطى قاضي محكمة مقاطعة نيويورك، لويس كابلان، المدَّعين العامين الحكوميين موعداً نهائياً في 1 فبراير 2024 لتأكيد ما إذا كانوا سيواصلون المحاكمة الثانية.

وفي حال استمرت القضية، فإنَّ بانكمان فريد لديه خيارُ الإقرارِ بالذنب، ما قد يساعد في تخفيف عقوبته.

أمَّا بالنسبة لحكم الإدانة الأخير — سيوصي المدَّعون العامون بالحكم بحلول 15 مارس، وسيشهدون عودة بانكمان فريد إلى المحكمة للحكم عليه في 28 مارس 2024.

ومع ذلك، سيكون للقاضي كابلان القولُ الفصل في مقدار الوقت الذي سيقضيه بانكمان فريد في السجن، ولكن إذا قضى بانكمان فريد أقصى العقوبات على جرائمه جميعها، فسيكون في السجن لمدة 110 سنوات.

ومع ذلك، يمكن أن يقرر كابلان بدلاً من ذلك أنَّ بانكمان فرايد سيقضي عقوبته في وقت عقوبة واحدة. إذا كان الأمر كذلك، فإنَّ جرائم الاحتيال البنكي وجرائم التآمر لغسل الأموال وحدها تحمل عقوبة أقصاها 20 عاماً.

ومن ناحيتها، قالت المدعية العامة الفيدرالية السابقة التي تحولت إلى رأسمالية مغامرة في مجال العملات المشفرة، كاثرين هاون، في منشور لها على تويتر في 2 نوفمبر إنَّها تعتقد أنَّ بانكمان فريد من المرجَّح أن يقضي "عقوداً في السجن".

في غضون ذلك، سيبقى بانكمان فريد في السجن في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين حيث سُجن منذ 11 أغسطس بعد خرق شروط الإفراج عنه بكفالة.

أما القاضي كابلان فقد قال في وقت سابق إنَّ سجن بروكلين "ليس على قائمة أيِّ شخص لمنشآت الخمس نجوم" وخلال مدَّة وجود بانكمان فريد هناك قبل المحاكمة، اشتكى من عدم حصوله على الأدوية والأطعمة النباتية.

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وفي سبتمبر، قبل أسبوع من بدء محاكمة بانكمان فريد، أعطى المحامون توقعات متضاربة حول مدة عقوبته.

إذ قال شريك ’لوفي آند لوفي‘ (Loevy & Loevy)، مايكل كانوفيتز، إنَّه إذا ثبتت إدانة بانكمان فريد، "أعتقد أنه سيحصل على أقصى عقوبة".

كما توقَّع شريك ’هوجان آند هوجان‘ (Hogan & Hogan)، هوجان جيريمي، أنَّ بانكمان فريد قد لا يتلقى أقصى عقوبة مدتها 110 سنوات، لكنَّه "سيذهب إلى السجن لوقت طويل".

كما أضاف هوجان قائلاً: "لا أعرف ما يكفي عن ذلك للدخول في التفاصيل... فقط وقت طويل — أكثر من 10 سنوات."

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره