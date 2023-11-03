مايكل سايلور مصرحا: على البنوك الكبرى أن تكون الوصي الجديد على البيتكوين!

في حوار مع CNBC، تناول “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”، مواضيع تنظيم مستقبل البيتكوين وانخراط الشركات مع البيتكوين، وذلك بعد إعلان الشركة مؤخرا عن استثمار جديد في البيتكوين بقيمة 5.3 مليون دولار.

“سايلور”، الذي يرى أنه لا يمكن للمرء أن يمتلك الكثير من البيتكوين، أعرب أيضا عن الحاجة إلى دور أكبر للبنوك الكبرى لتحقيق نضج كامل للأصول الرقمية.

البيتكوين والبنوك الكبيرة: شراكة للمستقبل

في المقابلة، أشار “سايلور” إلى عدة تحديات وإخفاقات واجهتها العملات المشفرة وأبرز اللاعبين في الصناعة.

ذكر أن “سام بانكمان-فريد”، مؤسس FTX، يقترب من نهاية محاكمته بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من المستثمرين، بينما تواجه بينانس تحقيقات من السلطات الرقابية بتهمة دعم حسابات مرتبطة بجهات مشبوهة.

ومما صرح به “سايلور”:

للارتقاء بالصناعة إلى المستوى التالي، يجب أن ننتقل إلى عهد الإشراف الناضج والمسؤول.

هذا وأكد “سايلور” على ضرورة أن تتولى “البنوك الكبرى” دور الوصي على العملات المشفرة وأن تأخذ وول ستريت دور فعال في هذا المجال.

كما ألقى الضوء على الحاجة للترشيد في الصناعة، مع التركيز على البيتكوين بعيدا عن مئات الآلاف من العملات البديلة المتاحة في السوق، داعما وجهة نظر “غاري جينسلر”، رئيس هيئة SEC، الذي يصنف معظم العملات المشفرة خارج البيتكوين كأوراق مالية غير مسجلة.

وصف “سايلور” البيتكوين بأنه أصل بلا مُصدر والبروتوكول العالمي الوحيد المعترف به والذي يُعامل كسلعة في هذا المجال.

في سياق آخر يتوقع “سايلور” ارتفاع قيمة البيتكوين مع تراجع التضخم بعد الانقسام القادم في أبريل، ومع وجود توقعات بإطلاق صندوق ETF البيتكوين، الذي قد يجلب طلب مؤسساتي جديد.

حتى الآن، عمل سهم MicroStrategy (MSTR) كبديل قانوني للمؤسسات لتحقيق تعرض مباشر للبيتكوين بدون الحاجة لموافقة ETF الرسمية، حيث تسعى الشركة لتجميع أكبر عدد ممكن من العملات الرقمية، وقد امتلكت الآن 158,400 بيتكوين.

يرى “سايلور” أن سهم MSTR سيظل له مكانة في السوق حتى مع الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، قائلا:

نحن لا نفرض رسوم، نستخدم الرافعة المالية الذكية، ويمكننا توليد علاوة بيتكوين مؤجلة من الضرائب لمستثمرينا.

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