شركة “فيزا” تكمل بنجاح البرنامج التجريبي الرقمي لدولار هونغ كونغ

في إنجاز ملفت للنظر في قطاع التكنولوجيا المالية، أتمت شركة “فيزا” التي تعد من عمالقة تقنيات الدفع الرقمي بنجاح برنامجها التجريبي الرقمي للدولار هونغ كونغ وذلك بالتعاون مع بنك “HSBC” وبنك “Hang Seng”.

تأتي هذه الخطوة الهامة كجزء من مبادرة دولار هونغ كونغ الرقمي، الذي ترعاه سلطة النقد في هونج كونج (HKMA)، وتهدف إلى فتح آفاق جديدة لإجراء المعاملات المالية بطريقة آمنة وفعّالة.

التركيز في البرنامج التجريبي انصب على استكشاف إمكانات الودائع من خلال تحليل حالتي استخدام:

الدفع بين البنوك B2B وتحديدا في المعاملات العقارية والتسويات بين مؤسسات الدفع والتجار.

وقد أسفرت النتائج عن مؤشرات واعدة، تمثلت في سرعة تسريع الدفعات، تحسين إدارة مخاطر التسوية، الرفع من مستويات الرقابة، وزيادة الشفافية في المعاملات، ما يؤكد الفوائد الهائلة والفرص الجديدة التي تقدمها الودائع الرمزية.

تعتبر هذه المبادرة التي أطلقتها شركة “فيزا” بالشراكة مع بنكي “HSBC” و”Hang Seng” في هونغ كونغ، الأولى عالميا.

تمثل تقنية الترميز قوة دافعة للثورة في القطاع المالي، وتتجه نحو إحداث تحولات نوعية في الصناعة.

تشكل الودائع الرمزية عنصرا محوريا في تغيير قواعد اللعبة، مدشنة قنوات اتصال جديدة للبنوك والأصول الرقمية، وهو ما جذب اهتمام القطاع المالي بشكل متزايد.

تظل “فيزا” ملتزمة باستكشاف تطبيقات الودائع الرمزية الأوسع نطاقا، مع تركيز استراتيجي على ترميز سوق الأصول، التمويل القابل للبرمجة، الحلول التجزئية المتقدمة، والمدفوعات العابرة للحدود.

أكد “ليانغ بونينغ”، المدير العام لشركة “فيزا” في هونغ كونغ وماكاو، على الأهمية الكبرى لبرنامج هيئة النقد في هونغ كونغ في تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات.

مشاركة “فيزا” في هذا البرنامج التجريبي قدمت رؤى ثاقبة لتطوير تطبيقات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وتشكل أساسا لمستقبل النظام البيئي للمدفوعات العالمية.

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