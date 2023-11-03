فوز كبير آخر للريبل (XRP) حيث اختارها بنك جورجيا الوطني لمشروع CBDC التجريبي

في تطور مهم أعلن البنك الوطني الجورجي (NBG) بتاريخ الثاني من نوفمبر عن تحالفه مع شركة الريبل، الرائدة في مجال البلوكشين، لإجراء مشروع تجريبي يتعلق بالعملة الرقمية الجورجية المعروفة بـ Digital Lari (GEL).

تشكل هذه الشراكة خطوة أساسية في مسار تقصي وتطبيق تكنولوجيا البلوكشين في إطار العملات الرقمية الوطنية، مما يعكس ثقة عميقة في قدرات الريبل التقنية ورؤية مشتركة نحو مستقبل مالي متقدم.

انتصار الريبل في عملية الاختيار الدقيقة للبنك الوطني الجورجي:

برزت شركة الريبل كفائزة بعد عملية انتقاء محكمة شهدت تقييم دقيق لتسع شركات مرشحة للتأكد من قدرتها على دعم المشروع التجريبي للبنك.

وقد ضمنت الأفضلية التقنية لشركة الريبل وخبرة فريقها المتميز أن تكون الشريك التقني المفضل.

أعربت “Natia Turnava” من البنك الوطني الجورجي عن رضاها إزاء اختيار الريبل، قائلة:

نحن مسرورون باختيار الريبل كشريك تقني رسمي لمشروع عملتنا الرقمية التجريبية وذلك بعد مراجعة دقيقة لكل الأطراف المرشحة.

وأشار “جيمس واليس” من الريبل إلى طبيعة هذه الشراكة المبتكرة، حيث يسعى البنك الوطني الجورجي لأن يكون رائدا في تبني تكنولوجيا البلوكشين لتحويل اقتصاده إلى الرقمنة.

تؤكد هذه الشراكة على الالتزام بالابتكار والكفاءة وتمكين الهيئات من خلال معاملات بلوكشين آمنة وشفافة.

الريبل والعملات الرقمية المركزية CBDC:

صُممت منصة الريبل للعملات الرقمية المركزية لتقديم حل شامل ومتعدد الاستخدامات للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والحكومات.

إذ تسهّل الريبل عملية إنشاء، وإدارة، وتوزيع، وتبادل العملات الرقمية المركزية بسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية تستند إلى سجل XRPLedger (XRPL)، وهو بلوكشين مفتوح المصدر وفعال من حيث استهلاك الطاقة.

وإلى جانب شراكتها مع البنك الوطني الجورجي، كشفت الريبل عن مشاركتها النشطة في خمسة برامج تجريبية أخرى مع حكومات وبنوك مركزية في بوتان، وبالاو، والجبل الأسود، وكولومبيا، وهونغ كونغ.

بالاضافة إلى ذلك، فإن المناقشات الجارية مع أكثر من 20 دولة حول العالم هي شهادة على تأثير الريبل المتزايد على مجال العملات الرقمية المركزية.

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