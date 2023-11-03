سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تمنح شركة ’WadzPay‘ موافقة أولية

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 02:22 مساءً - أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ترخيص "الموافقة الأولية" لشركة العملات المشفرة ’وادز باي‘ (WadzPay)، ما يمثل خطوةً محورية في رحلة الشركة نحو الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) لخدمات وأنشطة الأصول الافتراضية.

وفقاً للإعلان، يَسمح ترخيص الهيئة التنظيمية لشركة (Wadzpay) ببدء الاستعدادات لتقديم خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية بموجب ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية للنقل والتسوية وأنشطة الوسيط/التاجر. لكنَّ ترخيص السلطة الممنوح للشركة لا يسمح لها بتقديم أيٍّ من منتجات وخدمات الأصول الافتراضية الأخرى؛ علماً بأنَّ منصَّةَ الشركة تقدِّم خدماتٍ تلبِّي احتياجات الشركات والمستخدمين الأفراد.

لقد أصدرت الهيئة التنظيمية في دبي تراخيصَ تشغيليةً لمراحل مختلفة لبورصات وشركات العملات المشفرة على مدى الأشهر القليلة الماضية، ما عزَّز مكانتها كسلطة قضائية صديقة للعملات المشفرة مع هيئتها التنظيمية وكتيبات قواعد شاملة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. يعدُّ الحصول على ترخيص الهيئة التنظيمية في دبي عمليةً من ثلاث خطوات تتطلَّب من بورصات العملات المشفرة التأهُّل للحصول على موافقة مؤقَّتة وترخيص الحدِّ الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق وترخيص منتج السوق الكامل.

في نهاية أكتوبر، حصلت محفظة العملات المشفرة (Backpack) على ترخيص الهيئة التنظيمية لمزود خدمة الأصول الافتراضية، ما أدى إلى إطلاق بورصة (Backpack Exchange). لكنَّ الترخيص الذي حصلت عليه (Backpack) يقيِّد عملياتها بحيث تشمل خدمات بورصة العملات المشفرة داخل دبي، باستثناء عروض الأصول الافتراضية الأخرى. تتميَّز بورصة (Backpack Exchange) التي كُشف عنها حديثاً بإثبات صفري المعرفة للاحتياطيات، وحساباً متعدد الأطراف للحفظ، وتنفيذاً عالي السرعة للأوامر.

إلى جانب ذلك، حصل مشروع كومينو (Komainu)، المشترك بين شركة نومورا (Nomura) وشركتي العملات المشفرة ’كوين شيرز‘ (CoinShares) و’ليدجر‘ (Ledger)، على ترخيص تشغيلي كامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وقد أكملت كومينو (Komainu) الخطوة الأخيرة في عملية ترخيص سلطة الأصول الافتراضية في دبي بعد نحو 10 أشهر من الحصول على ترخيص الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في نوفمبر 2022.

مقالات ذات صلة: سوق أبو ظبي العالمي يقدم لوائح شاملة لمؤسسات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع

أمَّا شركة ’ليزر ديجيتال‘ (Laser Digital)، قسمُ العملات المشفرة في شركة (Nomura) المالية العملاقة، فقد حصلت على رخصة تشغيلية من الهيئة التنظيمية في أغسطس، حيث تعدُّ هذه الخطوة جزءاً من جهود شركة نومورا لتأسيس وجود في قطاع الأصول الرقمية. فعبر شركتها التابعة لها، شركة ليزر ديجيتال الشرق الأوسط م.م.ح، ومقرُّها دبي، كشفت الشركة عن ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية، ما يسمح لها بتقديم خدمات الوساطة وإدارة الأصول الافتراضية والاستثمار في الإمارة.

يأتي ترخيص ليزر ديجيتال الجديد مع حصول بينانس على الترخيص التشغيلي للحد الأنى من المنتج القابل للتطبيق من الهيئة التنظيمية لتشغيل بورصة العملات المشفرة وخدمات الوسيط والتاجر للأصول الافتراضية محلياً.

مقالات ذات صلة: تقرير سوق أبو ظبي العالمي الجديد يُلقي الضوء على التحديات التنظيمية في سوق الأصول الافتراضية والنهج المُبتكر لمعالجتها

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره