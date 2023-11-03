العملة الرقمية TWT تشهد ارتفاع قوي في قيمتها بعد إدراجها في قائمة العقود الآجلة على بينانس

في يوم حافل بالأحداث المؤثرة في سوق العملات الرقمية المشفرة، برزت العملة الرقمية Trust Wallet التي تختصر بالرمز (TWT) كنجم صاعد، مسجلة زيادة وقيمة بارزة بنسبة 22%.

العامل الرئيسي وراء هذا الصعود هو الإدراج المنتظر على قائمة عقود بينانس الآجلة، والذي نتج عنه ارتفاع سريع في سعر العملة لتصل إلى 1.35 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023.

محفظة “Trust Wallet”، هي محفظة للعملات المشفرة تعمل بنظام عدم الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة ولها علاقة وثيقة بمنصة التداول بينانس.

خضعت المحفظة مؤخرا لإعادة تصميم شاملة سواء على مستوى العلامة التجارية أو واجهة المستخدم.

على الرغم من توفر العملة الرقمية للتداول الفوري لفترة طويلة، إلا أن دخولها مؤخرا إلى سوق عقود بينانس الآجلة يمثل نقطة تحول رئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن منصة Bybit كانت السباقة في تقديم عقود TWT الآجلة.

الزيادة الفورية في قيمة TWT التي تلت إدراجها في عقود بينانس الآجلة هي ظاهرة ليست بالجديدة في عالم العملات المشفرة.

فمن المعروف أن منصات التداول الكبرى مثل بينانس وكوين بيس وUpbit لها تأثير قوي في تعزيز أسعار العملات الرقمية المشفرة بمقادير كبيرة عقب تقديمها لخيارات التداول الآجلة.

هذا الأمر يبرز تأثير الأخبار المباشر على تقييم العملات الرقمية.

المستثمرون في عالم العملات المشفرة يتابعون بحذر التحولات المحتملة للعملة الرقمية Trust Wallet، التي لا تزال تحتفظ بإمكانيات كبيرة غير مستغلة.

تشير العلاقة المتينة بين Trust Wallet وبينانس إلى إمكانية أن يتخذ TWT مسارا مماثل لعملة بينانس (BNB).

وعند النظر إلى الأداء التاريخي لعملة بينانس، يمكن تلمس الإمكانات المتوقعة للعملة الرقمية TWT.

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