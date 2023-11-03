’XRP‘ و’TON‘ يحصلان على الموافقة في المنطقة الحرة في مركز دبي المالي العالمي

تام شمس - الجمعة 3 نوفمبر 2023 03:47 مساءً - اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية بتوكنين آخرين في 2 نوفمبر، حيث أضافت توكن ريبل (XRP) وتوكن تونكوين (TON) إلى قائمتها للتوكنات المعترَف بها. ينضم التوكنان إلى البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) واللايتكوين (LTC) ليكونا من العملات المشفرة المعترف بها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

سيسمح وضع التوكنات الجديد للمؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي بإجراء معاملات باستخدامها؛ ثمَّة ما يزيد عن 4000 شركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومن بينهم ريبل التي افتتحت مقرَّها الرئيس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز دبي المالي العالمي في عام 2020.

ومن جهتها قالت ريبل في بيانٍ إنَّ نحو 20٪ من عملائها موجودون في تلك المنطقة، في حين قال براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل:

"من الممتع أن نرى سلطةَ دبي للخدمات المالية تشجع على اعتماد واستخدام الأصول الرقمية مثل توكن ريبل (XRP) لجعل دبي مركزاً رائداً للخدمات المالية يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي".

سلطة دبي للخدمات المالية تنظِّم مركزَ دبي المالي العالمي، وقد وضعت لوائحَ بشأن العملات المشفرة في أكتوبر 2021، وعزَّزت تلكَ اللوائح في نوفمبر 2022. في أواخر سبتمبر، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن قانون الأصول الرقمية المقترح. كما اقترحَ إلغاءَ قانون الضمان ولوائح الضمانات المالية لعام 2005 مع تمرير قانون ضمان محدَّث يشمل لوائح الضمانات أيضاً.

يحِّدد قانون الأصول الرقمية المقترَح "الخصائصَ القانونية للأصل الرقمي، وطبيعتَه الاحتكارية، وكيف يمكن التحكُّم فيه ونقله والتعامل معه من قبل الأطراف المعنية".

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سيستند قانون الضمان الجديد إلى نموذج المعاملات المضمونة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مع التعديلات. علماً بأنَّ هذه القوانين في فترتها الاستشارية حتى 5 نوفمبر.

يأتي ذلك في أعقاب إقرار سوق أبوظبي العالمي للوائح مؤسَّسات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر.

ومن ناحية أُخرى في دبي، تأسَّست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022، ومُنحت سلطةً على جميع أنحاء الإمارة ومناطق التجارة الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. كما أنَّ قانون الأصول الافتراضية في الإمارة وُضع في الوقت نفسه.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره