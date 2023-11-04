استقرار سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 35 ألف دولار وSOL تواصل تألقها بين العملات الرقمية البديلة

خلال الأسبوع الماضي، تابعنا سلسلة من الأحداث البارزة في عالم العملات الرقمية.

الثابت الوحيد بينها هو سعر البيتكوين الذي حافظ على استقرار نسبي في ظل التقلبات السائدة في الصناعة.

حافظت العملة الرقمية الرائدة على ارتفاعها خلال الأسبوع، لكنها لم تصل إلى مستويات الأداء التي شهدناها في الأسبوع السابق.

كانت هناك تطورات جديدة، بما في ذلك إدانة “سام بانكمان فريد” والارتفاع الملحوظ في سعر عملة سولانا (SOL).

بالعودة لسعر البيتكوين نجد أن العملة الرقمية تتحرك لتقترب من مستوى 35 ألف دولار في لحظة النشر هذه، مسجلة ارتفاع بنسبة 2٪ على مدار الأسبوع.

هذا الأداء مع أنه إيجابي، إلا أنه لا يقارن بما تحقق في الأسبوع الذي سبقه.

من الجدير بالذكر أن البيتكوين وصلت إلى قمة جديدة خلال 18 شهر بقيمة تقريبا 36 ألف دولار في وقت مبكر من الأسبوع، لكن الدفعة الصعودية لم تستمر لتثبيت السعر عند تلك النقطة، ومن ثم شهدنا انخفاضا إلى مستويات التداول الحالية.

أكثر ما يثير الانتباه هو حالة “سام بانكمان فريد”، الذي كان يُعتبر في وقت من الأوقات مخلص لعالم العملات المشفرة، حيث وُجد مذنب في المحكمة ويواجه الآن عقوبة السجن لعدة سنوات.

إذ تم بالفعل إدانة “بانكمان” بكافة التهم السبع الموجهة إليه بالاحتيال، وكل تهمة تحمل عقوبتها الخاصة، ولكن الحد الأقصى للعقوبات المجتمعة قد يصل إلى 120 عام سجنا.

لم يُحدد القاضي بعد الحكم النهائي، وقد صرح محامي “بانكمان” بالفعل بنية الدفاع عن براءته بكل الوسائل الممكنة.

في غضون ذلك، تعيش عملة سولانا (SOL) فترة ازدهار، حيث سجلت زيادة مذهلة بنسبة 31٪ خلال الأسبوع، ويتم تداولها الآن عند مستوى يفوق 40 دولار.

يأتي هذا الارتفاع رغم المخاوف من إمكانية أن تقوم شركة FTX ببيع كميات كبيرة من العملة في محاولة لسداد التزاماتها.

في الختام، كان الأسبوع حافل بالأحداث المثيرة.

ويبقى السؤال، هل ستحمل الأيام السبعة المقبلة المزيد من الإثارة؟ طبعا في عالم العملات الرقمية، كل شيء ممكن.

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