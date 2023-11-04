عملة الريبل والبيتكوين تسيطران على سوق التداول في الهند عبر منصة WazirX في شهر أكتوبر

خلال شهر أكتوبر، سجلت منصة تداول العملات الرقمية الهندية WazirX تداولات مرتفعة لعملتي البيتكوين والريبل، مع إظهار المتداولين الهنود تفضيل واضح لهذه العملات الرقمية.

حيث اختار المتداولون الهنود هذه العملات للتداول مقابل العملة الرقمية الأصلية للمنصة WRX تليها العملة المستندة إلى الميم Shiba Inu (SHIB) وLOOM، مشكلين معا الخمس عملات الأوائل في قائمة العملات الأكثر تداولا.

تاريخيا، ظلت XRP وSHIB من الخيارات الأساسية في WazirX، مؤكدة على الرواج المستمر لهذه الأصول بين مجتمع الكريبتو.

كانت هذه العملات الرقمية أيضا ضمن العملات الأعلى أداء في شهر سبتمبر.

تشير البيانات الواردة من CoinGecko إلى أن XRP وSHIB تعد من العملات الأكثر تداولا خلال الـ24 ساعة الماضية على منصة WazirX.

في جهودها لمواكبة التطورات والحفاظ على بيئة تداول آمنة، نشرت WazirX تقرير شفافيتها الخامس، الذي يسلط الضوء على الإجراءات المتخذة للحفاظ على معايير التداول الآمن.

واحدة من الإحصائيات اللافتة في التقرير هي فترة الاستجابة السريعة للاستفسارات النظامية التي يصل متوسطها إلى 22 دقيقة.

لتعزيز تجربة المستخدم، أطلقت المنصة ميزات جديدة وأدرجت قسم “القوائم الجديدة” لتقديم تحديثات مستمرة حول العملات الرقمية الجديدة، ما يبرز توجهها النشط نحو التجديد والابتكار.

يرى “نيشال شيتي”، الرئيس التنفيذي لـ WazirX، أن إرساء القواعد التنظيمية الأساسية قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

في هذا الوقت، تبقى المنصة في حالة بحث دائم عن أنماط إيرادات جديدة وفرص للتوسع والنمو.

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