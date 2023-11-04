مشروع “Bitcoin Core” يكشف عن تحديث هام ليدخل مرحلة الاختبار

أعلن مشروع “Bitcoin Core” عن إصدار جديد تحت الاختبار، وهو الإصدار “v26.0rc2″، داعيا مجتمع العملات المشفرة للمشاركة في عملية التجريب.

تشكل مشاركة المجتمع في هذه المرحلة أهمية قصوى للكشف عن أي عيوب محتملة وتصحيحها قبل إطلاق التحديث بشكل عام وبشكل واسع.

قبل هذا الإصدار، تم إطلاق النسختين 24.2 و25.1 من “Bitcoin Core” في 26 و19 أكتوبر على التوالي، مقدمين تحسينات مهمة لتعزيز قوة وثبات الشبكة.

يتضمن الإصدار الجديد v26.0 دعما تجريبيا لبروتوكول نقل الطبقة v2، مستندا إلى اقتراح تحسين البيتكوين 324 (BIP324) الذي نوقش على نطاق واسع ويهدف إلى تعزيز الأمان من خلال تشفير الاتصالات بين الأقران.

وبهدف الاستجابة للمخاوف الأمنية المحتملة، يشتمل التحديث أيضا على تدابير وقائية ضد هجمات معينة، من خلال ضمان أن العُقد التي لديها مسارات شبكة متعددة تحتفظ بالاتصالات الصادرة لكل شبكة.

وكما في الإصدارات السابقة، يُشجع المطورون على اختبار المشكلات والإبلاغ عنها عبر متتبع المشاكل “GitHub” الخاص بالمشروع.

مع تقدم المشروع بإصدارات جديدة، شهد المشروع بعض المطورين البارزين.

حيث غادر “دهروفكاران ميهتا”، وهو مساهم مهم في مشروع “Bitcoin Core”، في أبريل ليبدأ مشروع ناشئ جديد مرتبط بالبيتكوين.

وقد كان لعمله أثر فعال في تحسين بروتوكول P2P للبيتكوين، مما زاد من مقاومة الشبكة للمراقبة والهجمات عبر “BIP324”.

وبالمثل، أعلن “ماركو فالك”، المطور الرئيسي والمشرف بأكثر من 2000 تعهد تحت اسمه، عن تركه للمنصب مطلع عام 2023.

يستمر تطوير “Bitcoin Core” بالاعتماد على مزيج من المتطوعين الذين يتقاضون رواتب وأولئك الذين يتلقون تمويل من المنح التي تقدمها منظمات مختلفة مهتمة بدعم تطور البيتكوين.

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