ارتفاع أسهم شركة Block التي يديرها “جاك دورسي” بعد ارتفاع إيرادات البيتكوين في الربع الثالث

في تطور إيجابي للقطاع المالي التقني، سجلت شركة Block Inc (SQ)، التي يقودها جاك دورسي، زيادة ملحوظة في قيمة أسهمها بنسبة 12%، مغلقة عند 49.19 دولار للسهم الواحد في نهاية يوم أمس الجمعة.

هذا الارتفاع جاء على إثر إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثالث، والتي أبرزت بشكل خاص نمو إيرادات البيتكوين.

Cash App، وهي منصة دفع تابعة لـ Block، لعبت دور محوري في هذا النمو، مع تحقيقها زيادة في الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي.

تجلى تأثير هذا النمو في صافي الإيرادات الإجمالية لشركة Block، التي شهدت ارتفاع بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.62 مليار دولار.

وعند استثناء إيرادات البيتكوين، بلغت القيمة 3.19 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 16% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

إيرادات البيتكوين، التي تأتي من مبيعات البيتكوين عبر تطبيق “Cash” ، ساهمت بنسبة 2% فقط في الأرباح الإجمالية للشركة، والتي بلغت 45 مليون دولار في الربع الثالث.

تجاوزت الأرباح المعدلة للسهم الواحد التوقعات بوصولها إلى 0.55 دولار، في مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 0.47 دولار أمريكي للسهم.

من ناحية الربح، سجلت الشركة حوالي 674 مليون دولار من العائدات القائمة على المعاملات، بينما حققت 1.23 مليار دولار من الاشتراكات والخدمات، مسجلة نمو بنسب 9% و25% على التوالي.

أضافت Block أيضا إلى قوتها المالية زيادة في قيمة استثمارات البيتكوين في ميزانيتها العمومية.

مع انتهاء الربع في 30 سبتمبر، ارتفعت القيمة الدفترية لاستثمارات الشركة في البيتكوين، بعد الاعتبار للرسوم التراكمية لانخفاض القيمة، إلى 102 مليون دولار، مع قيمة عادلة بناء على الأسعار السوقية تصل إلى 216 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 114 مليون دولار.

مع الأخذ في الاعتبار المعايير المحاسبية الحالية، التي تفرض رسوم انخفاض القيمة على العملة الرقمية في ميزانية الشركات عند انخفاض قيمتها، من المتوقع أن يشهد هذا التقييم تغيير مع اعتماد معيار القيمة العادلة المقرر تطبيقه في عام 2024، ما يعكس قيمة الأصول الرقمية في الشركات بشكل أكثر دقة.

في سياق متصل، تجاوزت شركة كوين بيس، الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة بالولايات المتحدة، التوقعات بإيراداتها للربع الثالث، مع تحقيق أرباح تُقدر بـ 674 مليون دولار، أساسها الاشتراكات والخدمات بشكل رئيسي.

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