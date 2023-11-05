نقل أكثر من 20 ألف بيتكوين إلى بينانس وكوين بيس بعد هذه التحولات الرئيسية: التفاصيل هنا

وفقا لخدمة “Whale Alert” المتخصصة في مراقبة حركة العملات المشفرة، قامت محفظة غير معروفة بنقل كم كبير من البيتكوين في الساعات الماضية.

وجرى نقل هذه الكمية الضخمة على مراحل حيث تم نقل أولا مبلغ يصل إلى 10,000 بيتكوين، ما يقدر بنحو 345,041,344 دولار في الوقت الذي تمت فيه هذه العملية.

يُعتقد أن الغرض الرئيسي من هذا التحويل هو البيع، وذلك بعد أن انتقل مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين – والذي يُعتبر مؤشر مهم يعكس مشاعر السوق – إلى منطقة الجشع يوم الجمعة.

مع تحول مشاعر السوق نحو الجشع ووصولها إلى مستوى 65، يُشير ذلك عادة إلى تشبع السوق وإمكانية حدوث تصحيح قريبا، حيث يبدأ المستثمرون في بيع أصولهم لجني الأرباح.

وقبل هذا التحويل الكبير الذي بلغ 10,000 بيتكوين، تم نقل كمية أخرى من البيتكوين إلى منصة التداول Bitfinex يوم الجمعة، والتي بلغت 7,000 بيتكوين.

كما تم نقل مإجماليه 10,775 بيتكوين إلى أكبر منصة تداول للبيتكوين في الولايات المتحدة، وهي منصة كوين بيس، من قبل مستثمرين مجهولين في العملات المشفرة من خلال خمس معاملات.

وتقدر القيمة الحالية لهذه الكمية من العملات المشفرة بحوالي 374,025,032 دولار.

بعد النمو الكبير الذي شهدته قيمة البيتكوين بنسبة 15% يوم الاثنين 23 أكتوبر، حيث ارتفع سعر البيتكوين من مستوى 30,000 دولار إلى 34,500 دولار تقريبا، بدأ سعر البيتكوين في التداول في نطاق مشابه وعرضي لمدة نحو أسبوعين.

في الأول من نوفمبر، سجل سعر البيتكوين زيادة أخرى بنسبة 4.40% ليصل إلى 35,702 دولار، لكنه لم يستمر عند هذا المستوى وتراجع إلى 34,185 دولار.

في وقت نشر هذه المقالة، يتداول سعر البيتكوين بـ 35180 دولار حسب منصة coinmarketcap.

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