احذر من عمليات فتح عرض هذه العملات الرقمية في شهر نوفمبر!

سيشهد شهر نوفمبر فتح العديد من العملات الرقمية بقيم كبيرة.

تشير البيانات إلى وجود عمليات فتح كبيرة تزيد قيمتها عن 10 مليون دولار، تتضمن عملات مثل:

SUI وIMX وHFT وAPT وAPE وAVAX وOP، وغيرها.

بداية،تم فتح عملات SUI في 3 نوفمبر الماضي والتي تعد أول عملة رقمية تفتح هذا الشهر.

تم تخصيص حوالي 34.62 مليون SUI، قيمتها تقريبا 15.9 مليون دولار، لبرنامج الوصول إلى المجتمع.

ثم سيتم فتح عملات Aptos (APT) في 12 نوفمبر، وهي العملة التي تمثل بلوكشين الطبقة الأولى الذي طورته شركة ميتا سابقا.

ستحصل جميع الأطراف الأساسية والمستثمرين والمجتمع ومؤسسة Aptos على أجزاء من هذا الإصدار البالغ حوالي 24.8 مليون APT.

في 17 نوفمبر، سيتم فتح عملات ApeCoin (APE) وسيتم إصدار حوالي 15.60 مليون APE، بقيمة تصل إلى حوالي 121.22 مليون دولار بالأسعار الحالية.

أيضا، ستقوم AVAX بفتح عدد من عملاتها الخاصة في 24 نوفمبر، وسيتم إصدار 9.54 مليون AVAX بقيمة تفوق 90 مليون دولار بالأسعار الحالية.

أما عملة (OP)، فسيتم فتحها في 30 نوفمبر، حيث سيتم إصدار 24.16 مليون OP، بقيمة حوالي 34.31 مليون دولار.

فترة الاستحقاق لهذه العملات الرقمية محددة بمدة زمنية يُمنع فيها تداول هذه العملات الرقمية أو تحويلها إلى نقد.

تُحدد مدة فترة الاستحقاق هذه من قبل الفريق وتختلف من حالة لأخرى، وقد تمتد لعدة سنوات في بعض الحالات.

في العادة، يؤدي فتح العملات الرقمية إلى ضغط بيعي كبير، وتؤثر كمية العملات الرقمية المفتوحة عموما على أسواق العملات المشفرة، إلا أنه من غير المرجح حدوث تصحيح كبير في ظل انتعاش السوق في الوقت الحالي.

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