ارتفاع التدفقات الخارجة للايثيريوم من منصات التداول: هل سيستعيد سعر الايثيريوم مستوى 2000 دولار؟

شهدت العملة الرقمية الثانية من حيث القيمة السوقية، الايثيريوم (ETH)، ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأصول إلى خارج منصات التداول المركزية.

وفقا لمعلومات من “IntoTheBlock”، تجاوزت قيمة الايثيريوم التي خرجت من منصات التداول المركزية مبلغ 210 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير، وهو أعلى معدل لتدفقات العملة خارج منصات التداول لمدة سبعة أشهر.

غالبا ما تُشير هذه التدفقات إلى نقل المستثمرين لأصولهم إلى محافظهم الشخصية.

هناك عدة تفسيرات لهذا الارتفاع في تدفقات الأصول إلى الخارج، ومنها توجه المستثمرين نحو الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول، مما يمكن تفسيره على أنه إشارة إيجابية تشير إلى الثقة في المستقبل الطويل للايثيريوم.

هذا الزيادة في تدفقات الأصول إلى الخارج أثارت تساؤلات حول احتمال ارتفاع سعر الايثيريوم.

السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو ما إذا كان هذا الاتجاه الصاعد سيؤدي إلى تحسين أداء الإيثريوم وزيادة قيمته.

في وقت كتابة هذا المقال، سجلت عملة الإيثيريوم زيادة بنسبة 1.57% خلال 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 1836 دولار.

تشير شركة Santiment إلى أن ارتفاع سعر الإيثريوم فوق 1800 دولار كان مدعوم بنمو في الشبكة وزيادة تدفقات الأموال إلى الخارج.

كما أشارت الشركة إلى أنه إذا استمر الاتجاه الطويل الأمد لنمو الشبكة وزيادة تدفقات الأموال إلى الخارج، فقد يكون لدى الايثيريوم ما يلزم لتجاوز مستوى 2000 دولار مرة أخرى.

من ناحية أخرى، يظهر أن حجم التداول للايثيريوم يزداد أيضا.

ازدياد حجم التداول للايثيريوم يُظهر أن السوق شهد تحسنا ملحوظ في أساسياته.

على الرغم من أن أسعار العملة قد تشهد تصحيحات مؤقتة، إلا أن تحسن أداء الشبكة وزيادة تدفقات الأموال تشير إلى أن هناك طلب قوي يقود تقدم العملة.

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