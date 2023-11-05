مؤسس مشروع الكريبتو “Oyster Protocol” يتلقى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي

أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد “أمير برونو المعاني”، المعروف في عالم العملات المشفرة باسم “برونو بلوك” وهو مؤسس مشروع الكريبتو “Oyster Protocol”.

جاء هذا الحكم بالسجن بعد أن تم اتهامه بارتكاب جرائم ضريبية بقيمة تزيد عن 5.5 مليون دولار.

أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، “داميان ويليامز”، الحكم، مشددا على خطورة تصرفات “المعاني” التي انتهكت قوانين الضرائب وثقة المستثمرين.

إدانة “المعاني” جاءت نتيجة سلسلة من الممارسات الخادعة المتعلقة بالعملات المشفرة والتي كانت واجهتها مشروع “Oyster Protocol”.

في عام 2017، بدأ “المعاني” في الترويج لعملات تسمى “اللؤلؤة”، مدعيا أنها ستُستخدم في منصة تخزين بيانات عبر الإنترنت وستكون تابعة لمشروع “Oyster Protocol”.

قام بذلك تحت اسم مستعار “برونو بلوك” وقام بإخفاء هويته الحقيقية عن الموظفين وشركاء العمل.

أجرى “المعاني” عرض أولي للعملة الرقمية الأولي (ICO) لبيع عملات “اللؤلؤة” بهدف الاحتفاظ بـ “حصة المؤسس” للاستخدام الشخصي.

كان يتحكم في “Oyster Protocol” من خلال شركة وهمية غير مرتبطة باسمه الحقيقي مع الحفاظ على السرية.

سببت تلك الأفعال تأثيرا سلبيا على قيمة وسعر عملة “اللؤلؤة”.

في أواخر عام 2018، استغل “المعاني” منصبه وحول الأموال المجموعة للاستخدام الشخصي، مما أدى إلى زيادة إجمالي عرض العملة بشكل كبير.

بعد ذلك، قام بتحويل العملات الرقمية “اللؤلؤة” إلى أنواع أخرى من العملات المشفرة، مما أدى إلى توقف التداول وانخفاض كبير في أسعار عملة “اللؤلؤة” للمستثمرين.

إن سلوك “المعاني” لم يؤثر فقط في ثقة المستثمرين، بل أظهر أهمية وجود إطار تنظيمي لصناعة العملات المشفرة.

يجب أن يلتزم المشاركون في أسواق العملات المشفرة بالقوانين، وهذه القضية تُظهر العواقب المترتبة على من يخالفون هذه القوانين.

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