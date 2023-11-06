إيلون ماسك يطلق روبوت الدردشة الذكي ’Grok‘ ويدَّعي تفوّقه على ’ChatGPT‘

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - أصدر إيلون ماسك وشركتُه الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، (xAI)، روبوتَ دردشة الذكاء الاصطناعي ’غروك‘ (Grok) الذي يمكن أن يتفوَّق على أوَّل نموذج لتشات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي في العديد من الاختبارات الأكاديمية.

يتمثَّل الدافع لبناء روبوت غروك في إنشاء أدواتِ ذكاءٍ اصطناعي مجهَّزة لمساعدة الإنسانية عبر تمكين البحث والابتكار، كما أوضح ماسك وشركتُه (xAI) في منشور 5 نوفمبر على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً).

قال ماسك وفريقُ (xAI) إنَّ "الميزة الفريدة والأساسية" التي يمتلكها غروك هي أنَّ لديه معرفةٌ في الوقت الفعليِّ بالعالم عبر منصة ’X‘.

كما أضافوا أنَّ روبوت الدردشة "سيجيب أيضاً على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، حيث صُمِّم غروك للإجابة على الأسئلة بقليل من الفطنة، و يتميَّز بطبعٍ متمرِّد، لذا يرجى عدم استخدامه إذا كنت تكره الفكاهة!"

جرى تقييم المحرك الذي يعمل على تشغيل (Grok) — Grok-1 — في العديد من الاختبارات الأكاديمية في الرياضيات والترميز، وكان أداؤه أفضل من (ChatGPT-3.5) في جميع الاختبارات، وفقاً للبيانات التي شاركتها (xAI).

ومع ذلك، لم يتفوَّق على الإصدار الأكثر تقدُّماً، GPT-4 من أوبن إيه آي، في أيٍّ من الاختبارات.

"لا تتفوق عليه سوى النماذجُ التي دُرِّبت بكمية من بيانات التدريب وموارد الحوسبة أكبر بكثير، مثل GPT-4"، وفقاً لما قاله ماسك وشركة (xAI). "هذا يعرض التقدُّم السريع الذي نحرزه في xAI في تدريب النماذج اللغوية الضخمة بكفاءة استثنائية."

إلى جانب ذلك، أشارت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أنَّ روبوت الدردشة (Grok) سيكون متاحاً على (X Premium Plus) بسعر 16 دولاراً في الشهر. ولكن في الوقت الحالي، يُتاحُ فقط لعددٍ محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

كما أشارت الشركة إلى أنَّ (Grok) ما يزال "مُنتَجاً تجريبياً مبكراً جداً"، ويجب أن يتحسَّن بسرعة مع الوقت.

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إضافةً إلى ذلك، أفاد فريق شركة (xAI) بأنَّهم سينفذون أيضاً المزيدَ من تدابير السلامة بمرور الوقت لضمان عدم استخدام روبوت الدردشة (Grok) بشكل ضار.

"نعتقد أنَّ الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة للمساهمة بقيمة علمية واقتصادية كبيرة للمجتمع، لذلك سنعمل على تطوير ضمانات موثوقة ضد الأشكال الكارثية للاستخدام الضار."

كما أضاف الفريق: "نحن نؤمن ببذل قصارى جهدنا لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي قوة للخير".

والجدير بالذكر أنَّ إطلاق الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لروبوت الدردشة ’غروك‘ يأتي بعد ثمانية أشهُر من تأسيس ماسك للشركة في مارس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره