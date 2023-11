تسوية 20 مليون دولار فوزٌ بنسبة 99.9٪ لريبل: محامي العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - قدَّم محامي العملات المشفرة البارز جون ديتون رؤىً حول دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضدَّ ريبل، حيث ادَّعى أنَّ تسويةً قدرُها 20 مليون دولار أو أقل ستمثِّل انتصاراً قانونياً كبيراً للشركة.

The people who’ve argued that the SEC got a 50-50 victory in the @Ripple case are 💯 wrong. It was more like 90-10 in Ripple’s favor. If Ripple ends up paying $20M or less it’s a 99.9% legal victory. https://t.co/Xe6SYBiTCJ

