تسوية 20 مليون دولار فوزٌ بنسبة 99.9٪ لريبل: محامي العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - قدَّم محامي العملات المشفرة البارز جون ديتون رؤىً حول دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضدَّ ريبل، حيث ادَّعى أنَّ تسويةً قدرُها 20 مليون دولار أو أقل ستمثِّل انتصاراً قانونياً كبيراً للشركة.

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The people who’ve argued that the SEC got a 50-50 victory in the @Ripple case are 💯 wrong. It was more like 90-10 in Ripple’s favor. If Ripple ends up paying $20M or less it’s a 99.9% legal victory. https://t.co/Xe6SYBiTCJ — John E Deaton (@JohnEDeaton1) November 4, 2023

Another loss this week for the SEC – the streak continues. The 2d Circuit in SEC v Govil held that the SEC can’t ask for a crippling disgorgement award w/o first proving that “investors” suffered actual financial harm. In other words, no harm, no foul. — Stuart Alderoty (@s_alderoty) November 3, 2023

على منصة ’X’ (تويتر سابقاً)، دحض ديتون بشدَّةٍ فكرةَ أنَّ نتيجةَ الدعوى كانت تعادلاً بنسبة 50/50 بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وريبل، مدَّعياً أنَّها أقرب إلى فوزٍ بنسبة 90/10 لصالح ريبل. كانت تصريحاتُ ديتون مدفوعةً بمنشورٍ من ستيوارت، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، يسلِّط الضوءَ على نكسةٍ قانونية أُخرى لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما يتردَّد صدى وجهةِ نظر ديتون مع الشعور السائد في مجتمع العملات المشفرة، والذي ينظر عموماً إلى التسوية المقترحة بقيمة 20 مليون دولار على أنَّها حلٌّ إيجابيٌّ لريبل. إذ يأخذ هذا التقييم في الاعتبار العواقبَ المحتملةَ لدعوى ريبل (XRP) والبيئة التنظيمية الأوسع للعملات الرقمية.

فيما يُضيف منشور ستيوارت ألديروتي إلى القصة، مشيراً إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات واجهت هزيمةً أخرى هذا الأسبوع، وتستمر في سلسلة من الانتكاسات. وفقاً لألديروتي، في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّ ’جوفيل‘ (Govil)، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية بأنَّه لا يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات طلب منحِ تعويضٍ كبير دون إظهار الضَّرر الماليِّ الفعليِّ أوَّلاً "للمستثمرين"، إذ يعني ذلك في جوهره أنَّه إذا لم يكن ثمَّةَ ضررٌ، فلن تكون ثمَّةَ عقوبة.

في ديسمبر 2020، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية ضد ريبل لابز، متهمةً الشركةَ بعرض أوراق مالية غير مسجلة عبر بيع توكن ريبل (XRP)، عملتها المشفَّرة الأصلية.

وفي نهاية المطاف، تأسَّست سابقةٌ قانونة عندما قرَّرت القاضي أناليزا توريس أنَّ الأصل ليس ورقةً مالية عند تداوله في السوق الثانوية. إضافةً إلى ذلك، خضعت القضية لتغييرات كبيرة، حيث خُفِّضت التهم الموجهة إلى المديرين التنفيذيين لشركة ريبل.

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في الوقت نفسه، وافقت القاضي توريس مؤخَّراً على أمرٍ يرتبط بطلبٍ مشترَك من هيئة الأوراق المالية والبورصات وريبل لاقتراح جدولِ إحاطةٍ لمعالجة المبيعات المؤسَّسية لريبل. إذ يرتبط هذا بجزءٍ من دعوى ريبل يؤكِّد أنَّ الشركة قد انتهكت قوانين الأوراق المالية. لذلك أوعزت توريس إلى الطرفين بتقديم جدول إحاطة مشترك في موعد أقصاه 9 نوفمبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره