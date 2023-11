تطبيق ’Ledger Live‘ المزيف يتسلل إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت ويسرق 588 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - سُرق نحو 600 ألف دولار من البيتكوين (BTC) من المستخدمين الذين نزَّلوا تطبيق ليدجر لايف مزيَّف من متجر تطبيقات مايكروسوفت،

Community Alert: There is currently a fake @Ledger Live app on the official @Microsoft App Store which was resulted in 16.8+ BTC ($588K) stolen



Scammer address

bc1qg05gw43elzqxqnll8vs8x47ukkhudwyncxy64q pic.twitter.com/rOZ0ZWRWbn