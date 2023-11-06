بعد الارتفاع الأخير: عملة الريبل (XRP) تسير بخطوات ثابتة نحو تجاوز عملة بينانس (BNB)

شهدت عملة XRP تقدم هام، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 9٪، ووصلت إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 0.68 دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

وبهذا، تقترب عملة الريبل الآن من تجاوز عملة بينانس BNB من حيث القيمة السوقية.

حيث تبلغ قيمة BNB حاليا 37 مليار دولار، في حين أن قيمة عملة الريبل تصل إلى 36.5 مليار دولار.

يعتبر هذا الارتفاع خطوة مهمة لعملة XRP، المعروفة بكونها عملة مشفرة مرتبطة بشركة الريبل، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا لها.

وقد نجحت العملة الآن في الوصول إلى أعلى مستوى لها منذ 2 أغسطس.

ومع ذلك، فإنها لا تزال تبتعد عن استعادة أعلى مستوى سنوي لها البالغ 0.93 دولار، والذي تم تحقيقه في 13 يوليو.

يعزى هذا الارتفاع إلى قرار قاض فيدرالي صدر لصالح شركة الريبل في قضية تمت متابعتها عن كثب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقررت المحكمة أن مبيعات XRP ليست أوراقا مالية، إلا في حالات محددة تتعلق بالمبيعات المؤسساتية.

على الرغم من انخفاض كبير شهدته أسعار XRP في 17 أغسطس حينما وصلت إلى 0.42 دولار، إلا أن العملة استعادت توازنها بشكل ملحوظ، وحققت زيادة تقدر بنحو 60٪ منذ منتصف أغسطس.

وهذا الأداء القوي جعل XRP تتفوق على نظرائها ضمن أفضل 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية.

في المقابل، شهدت عملات مثل البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) حركات متواضعة نسبيا، حيث انخفض سعر البيتكوين قليلا بنسبة 0.2٪، في حين بقي سعر الايثيريوم مستقر.

وبالمقابل، ارتفعت عملة XRP بنسبة 22.9٪ خلال الأسبوع الماضي.

بينما ارتفاع أداء BNB بنسبة 8٪ أسبوعيا لا يكفي لمجاراة القفزة الكبيرة التي شهدتها XRP، مما يعزز الاحتمالية لتغيير في تصنيف العملات إذا استمرت عملة الريبل في الارتفاع.

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