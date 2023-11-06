ضجيج صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكون يجدد نشاط ألعاب البلوكتشين: يات سيو

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 12:51 مساءً - يقول مؤسس شركة ’أنيموكا براندز‘ (Animoca Brands)، يات سيو، إنَّ الحماسةَ المحيطة بصناديق الاستثمارات المتداولة (ETF) للبيتكوين (BTC) لا يؤدي فقط إلى ارتفاع سعر البيتكوين، بل إنَّه أثارَ أيضاً عودةَ الحماسة لألعاب البلوك تشين.

في حديثه إلى كوينتيليغراف في أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، قال سيو إنَّ الزيادات في أسعار العديد من العملات المشفرة أعادت إشعال ثقة المستثمرين في سوق ألعاب الويب 3 بالإضافة إلى إثارة موجة جديدة من النشاط المتصل بشبكات البلوكتشين.

"قيمة التوكنات وسيلةٌ لبناء الثقة من حيث المستخدمين والمنفعة. إنها ليست فقط لغرض الحصول على المال، ولكن أيضاً للشعور بالثقة بشأن ما تملكه".

كما قال سيو: "إذا لم تنمو صناعة أو بلد، بالرغم من حقيقة أنَّ الأسعار قد تكون مرتفعة، فقد يفقد الناس الثقة".

ربما يكون من الصعب ارتفاع ثقة المستثمرين وصولاً إلى مقياس واحد، ولكن أوضح سيو أنَّ المؤشرات الرئيسة للنمو والقناعة في قطاع الألعاب (GameFi) يمكن قياسها بشكل أفضل عبر النظر من كثب في النشاط على الشبكة.

بدلاً من النظر فقط إلى سعر عملات المشروعات لقياس نجاحها، يقول سيو إنَّ المستثمرين بحاجة إلى أخذ مجموعة متنوعة من العوامل في الاعتبار، مثل الطريقة التي ينظر بها المرء إلى المدخلات المختلفة في اقتصاد البلد.

"إنَّه ليس بالضرورة مجرَّدُ سعرِ شيء معيَّن، بل إنَّها الحزمة الاقتصادية بأكملها".

تدعم البيانات تعليقات سيو، فخلال الشهر الماضي، شهدت اللعبة الأكثر لعباً والقائمة على البلوك تشين في قائمة أنيموكا، أكسي إنفينيتي (Axie Infinity)، زيادةً بنسبة 50٪ في نشاط المعاملات وقفزةً بنسبة 14٪ في حجم التداول، وفقاً لبيانات (DappRadar).

نشاط معاملات Axie Infinity ارتفع بشكل مطرد منذ أدنى مستوى سنوي له في 2 يوليو. المصدر: DappRadar

يعتقد سيو أنَّ النظام البيئي للعملات المشفرة برمته ما يزال يعتمد أساساً على نمو البيتكوين لنجاحه عموماً بالرغم من أنَّ العديد من لاعبي صناعة العملات المشفرة يتخيلون أنَّ عروضهم فريدة ومنفصلة عن بقية السوق.

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"ما زلنا في نظامٍ بيئيٍّ ماليٍّ قياسيٍّ للذهب، حيث البيتكوين هي العملة الاحتياطية للويب 3. إنَّ كيفية استخدام البيتكوين وتخزينها ومن يمتلكها تدعم في الواقع كثيراً من القيمة في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة".

يثق سيو في أنَّ الموافقة على منتج صندوق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين الفوري ستكون نعمةً مذهلة للصناعة ككل، وستضيف شرعيةً إلى القطاع مع دعوة عدد كبير من الاستثمارات الجديدة من المؤسسات المالية التقليدية.

كما توقَّع سيو أن يتفوَّق قطاع العملات المشفرة في نهاية المطاف على اعتماده على البيتكوين كونها الأصل العكسي الفعلي بالطريقة نفسها التي يتخلَّص بها الاقتصاد الدولي من اعتماده على معيار الذهب.

"مع نمو السكان والاقتصادات، نحتاج إلى أنظمة مختلفة أكثر طبيعية وكفاءة. برأيي، هذا هو المكان الذي نتجه إليه. لكنَّنا ما زلنا نتحدَّث عن عدد قليل جداً من سكَّان العالم الذين يشاركون في مساحة الويب 3، بالرغم من حجمها الذي يزيد عن تريليون دولار".

"إنَّها مجرد مسألة نضج في السوق".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره