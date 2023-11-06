شركة ألمانية رائدة تستعد لاحتضان صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

تجهز الشركة الألمانية الرائدة في إدارة الأصول “DWS Group”، التي تمتلك أصول بقيمة 900 مليار دولار تحت إدارتها، للخوض في عالم العملات المشفرة بشكل كبير.

تخطط DWS لطرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المخصصة للأصول الرقمية لمستثمري التجزئة، مما يشير إلى تحول هام في عالم التمويل التقليدي والعملات المشفرة المزدهرة.

تنضم مجموعة DWS بذلك إلى قائمة المؤسسات المالية الكبيرة التي تدخل ساحة العملات المشفرة.

وعلى الرغم من وجود تباين واضح في آراء موظفيها حيال القيمة الجوهرية للعملات المشفرة، إذ يرفض بعضهم فكرة القيمة الجوهرية لهذه العملات، بينما يعترف آخرون بالقيمة الحالية للبيتكوين ومشتروه الذين دفعوا مبالغ تصل إلى 35000 دولار مقابل العملة الرقمية.

فيما يعيش سوق البيتكوين تحسن كبير مع توقع الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، تجد DWS نفسها في مركز حساس.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، قام صندوق التكنولوجيا المالية التابع لـ DWS بتوسيع نطاق صلاحياته ليشمل الاستثمارات في مجال الأصول الرقمية.

بوصفها شركة فرعية مملوكة للأغلبية لـ “دويتشه بنك”، تدير DWS أصول بقيمة 859 مليار يورو (908 مليار دولار)، مما يشير إلى حجم الانتقال الكبير نحو العملات المشفرة.

على الرغم من أهمية طرح صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة كخطوة إيجابية في القبول العام، إلا أن المتشككين لا يزالون غير مقتنعين بشأن الآفاق الطويلة المدى للعملات الرقمية.

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