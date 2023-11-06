FTX تسعى إلى بيع أصول غراي سكيل وبيتوايز الائتمانية بقيمة 744 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 6 نوفمبر 2023 02:22 مساءً - طلبت بورصة العملات المشفرة المفلسة ’إف تي إكس‘ (FTX) من محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير السماحَ لها ببيع بعض الأصول الائتمانية الرئيسة، بما فيها الأصول من مدير الأصول المشفرة ’غراي سكيل‘ (Grayscale) ومزود خدمة الحفظ ’بيتوايز‘ (Bitwise) التي تبلغ قيمتها نحو 744 مليون دولار.

في ملفِّ المحكمة بتاريخ 3 نوفمبر، طلبَ المدينون في (FTX) من المحكمة السماحَ لهم ببيع الأصول الائتمانية لأنَّها ستفسح المجالَ أمام الشركة للتحضير لـ "التوزيعات الدولارية القادمة للدائنين".

يُحتفظ بالأصول الائتمانية المذكورة في صندوق ائتمان من (Bitwise) بقيمة 53 مليون دولار وخمسة صناديق ائتمان من (Grayscale) بقيمة 691 مليون دولار. تعمل صناديق العملات المشفرة المذكورة أداةَ تأهيلٍ لكثيرين، وتسمح للمستثمرين باكتساب التعرُّض للعملات المشفرة دون امتلاكها.

تفصيل الأصول الائتمانية في غراي سكيل وبيتوايز. المصدر: ملف المحكمة

كما جاء في ملف المحكمة ما يلي:

"يتمثَّل حكم المدينين في أنَّ التخفيف الاستباقي من مخاطر تقلُّبات الأسعار سيحمي قيمةَ الأصول الائتمانية على أفضل وجه، ما يؤدي إلى تعظيم العائد للدائنين وتعزيز التوزيع العادل للأموال في خطة المدينين لإعادة التنظيم."

وقد طلب المدينون في (FTX) أن تتمَّ الموافقة على بيع الأصول الائتمانية وإجراءات البيع من قبل مستشار استثماري. كما اقترحوا لجنةَ تسعيرٍ ممثَّلة من قبل أصحاب المصلحة لتكون جزءاً من إجراءات البيع.

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يأتي أحدث طلب من مديني (FTX) لبيع الأصول الائتمانية بعد أن وافقت المحكمة في وقت سابق على تصفية نحو 3.4 مليار دولار من الأصول المشفرة. إذ أمرت المحكمة ببيع هذه الأصول على دفعات بقيمة 50 مليون دولار و100 مليون دولار لتجنب أيِّ إغراقٍ في السوق.

تسير إجراءات إفلاس (FTX) على قدم وساق، حيث أدانت هيئةُ المحلفين الرئيسَ التنفيذيَّ السابق لشركة (FTX)، سام بانكمان فريد، بجميع التهم السبع خلال محاكمته الجنائية في نيويورك. فقد أُدين بانكمان فريد بتهمتين بالاحتيال الإلكتروني، وتهمتين بالتآمر للاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالاحتيال في السلع الأساسية، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال. علماً بأنَّه من المقرَّر أن يأمر القاضي بالحكم في القضية في 28 مارس 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره