عمليات شراء كبيرة لعملة (LINK) تُظهر نشاط ملحوظ للحيتان في عالم العملات الرقمية المشفرة

أظهر أحد الحيتان في عالم العملات المشفرة اهتمام كبير بعملة Chainlink (LINK) حيث قام بشراء 312,901 LINK بقيمة تقارب 3.81 مليون دولار خلال الثماني ساعات الأخيرة، وفقا لتقرير صادر عن Lookonchain.

وقد جرى شراء هذه العملات LINK بسعر متوسط قدره 12.17 دولار، وهذا قريب جدا من سعر تداول LINK في منصات التداول الرئيسية حاليا.

تمت هذه العملية في الوقت الذي يتراوح فيه سعر Chainlink على مدار 24 ساعة بين 11.76 دولار و12.50 دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

تبلغ قيمة Chainlink حاليا حوالي 6.89 مليار دولار، مع حجم تداول يبلغ 729.95 مليون دولار على مدار 24 ساعة.

يُعد هذا النشاط شكلا من أشكال الصفقات الاستراتيجية، حيث يُعرف المستثمر الذي يُعرف عادة بلقب الأموال الذكية بتحقيق أرباح ملموسة من تداول العملات المشفرة، وقد حقق الحوت المذكور أعلاه أرباح إجمالية تفوق 3.9 مليون دولار من خلال صفقات تشمل 10 عملات رقمية مختلفة.

صفقاته السابقة شملت تحقيق حوالي 2.15 مليون دولار من عملة Rollbit (RLB) وحوالي 1.8 مليون دولار من عملة Flexacoin (FLEX).

تنقله للعملة الرقمية LINK تثير اهتمام السوق، حيث تم الإبلاغ عن عملية نقل كبيرة لعملة Chainlink متبوعة بواسطة Whale Alert.

تم نقل مبلغ هائل يبلغ 3.8 مليون LINK، بقيمة تقدر بحوالي 46 مليون دولار، بين محافظ مجهولة.

لاقت هذه الصفقة اهتماما كبيرا حيث قام مشاركو السوق بالتكهن في التأثيرات المحتملة على السوق.

عادة ما يتم مراقبة عمليات التحويلات ذات الحجم الكبير مثل هذه بعناية لأنها يمكن أن تكون مؤشر على أحداث محتملة في حركة السوق.

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