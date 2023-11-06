نشاط العملات الرقمية المستقرة يأخذ التاج من التمويل اللامركزي في الربع الثالث 2023

غالبا ما يُنظر إلى العملات الرقمية المستقرة على أنها أصول تشكل مخاطر نظرا لطبيعتها القائمة على سوق الكريبتو.

أصبحت هذه الرموز المرتبطة بالاستقرار الفئة الأكثر شعبية بين المستثمرين خلال الظروف الاقتصادية المعقدة.

أظهر تقرير حديث من “QuickNode” زيادة ملحوظة في نشاط العملات المستقرة عبر شبكات البلوكشين.

شهدت العملات الرقمية المستقرة نموا بنسبة 45٪ في عدد العناوين النشطة وزيادة بنسبة 41٪ في حجم المعاملات بين الربعين الأول والثالث.

على الجانب المقابل، شهدت بروتوكولات التمويل اللامركزي انخفاض كبير في عدد العناوين النشطة والمعاملات اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت معاملات بروتوكولات التمويل اللامركزي من أكثر من مليون معاملة يومية في المتوسط في الربع الأول إلى 786,000 في الربع الثالث.

العملات الرقمية المستقرة تجذب المزيد من المستثمرين:

لم تكن الأمور كذلك حتى شهر يوليو، عندما أكدت العملات المستقرة هيمنتها على السوق من خلال المعاملات التي تجاوزت تلك التي تنفذها بروتوكولات التمويل اللامركزي على مختلف شبكات البلوكشين، بما في ذلك الايثيريوم وArbitrum وPolygon وOptimism وغيرها.

في الربع الثالث من عام 2023، تفوقت العملات المستقرة على باقي الفئات، حيث تضم أكثر من 400,000 عنوان نشط يوميا، مما يجعلها الفئة الوحيدة التي تسجل نموا.

مما جاء في تقرير “QuickNode” مايلي:

العملات الرقمية المستقرة هي الفئة الرائدة من حيث عدد المستخدمين النشطين يوميا، وقد تفوقت حتى على مثيلاتها في مجال التمويل اللامركزي التقليدي في السنوات السابقة. يمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى الاستقرار الذي توفره العملات المستقرة وإمكانية التنبؤ بقيمتها، مما يجعلها نقطة دخول مغرية للمستخدمين الجدد والمحترفين.

تواصل عملة USDT تصدر مشهد العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية وعدد العناوين النشطة ونشاط المعاملات.

انتهى الربع الثالث بمتوسط 337,000 عنوان نشط يوميا، بينما بلغ متوسط عدد المعاملات اليومية 680,000.

على الرغم من أن USDC لا تزال تحتل المرتبة الأولى أمام USDT من حيث الحجم في الربع الثالث، إلا أن التحليل يشير إلى أن الفجوة بينهما تقلصت بشكل كبير منذ الربع الأول.

يعود ذلك أساسا إلى انهيار بنك SVB في وادي السيليكون والانخفاض الطفيف في سعر USDC.

في الوقت نفسه، شهدت USDC انخفاضا بنسبة 62٪ في الحجم، مع انخفاضها منذ الربع الأول إلى الربع الثالث.

ازدهرت منصة Uniswap في الربع الثالث من عام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن Uniswap هي المنصة اللامركزية الوحيدة التي شهدت نموا بنسبة 15٪ في عدد العناوين النشطة وزيادة بنسبة 33٪ في عدد المعاملات خلال الربع الثالث.

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